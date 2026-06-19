Қозоғистоннинг газлаштириш даражаси 64% дан ошди
ASTANA. Kazinform - Қозоғистонда табиий газга эга бўлган аҳоли сони ортиб бормоқда. 2026 йил 1 январь ҳолатига кўра, мамлакатнинг газлаштириш даражаси 64,2% ни ташкил этди. Бу ҳақда Марказий коммуникациялар хизматида бўлиб ўтган матбуот анжуманида Қозоғистон Республикаси энергетика вазири ўринбосари Қайирхан Тутқишбаев маълум қилди.
Унинг сўзларига кўра, ҳозирда 20,5 миллион қозоғистонликнинг 13,1 миллиони табиий газ билан таъминланган.
“2025 йил натижаларига кўра, 354 мингдан ортиқ аҳолига эга 94 та аҳоли пункти табиий газга уланди. Бу даврда 2 минг километрдан ортиқ газ қувурлари қурилди ва 82 та газ таъминоти лойиҳаси қурилиши якунланди. Ва 2026 йил 1 январь ҳолатига кўра, газлаштириш даражаси 64,2% га етди ёки 20,5 миллион аҳолининг 13,1 миллиони табиий газдан фойдаланиш имкониятига эга бўлди”, — деди маърузачи.
Шунингдек, вазир ўринбосари газлаштириш даражаси энг юқори бўлган ҳудудларга ҳам тўхталди.
“Газлаштириш даражаси республиканинг ғарбий ҳудудларида, Жамбил вилоятида, шунингдек, Алмати ва Чимкент шаҳарларида 90% дан ошади. Алмати, Қизилўрда, Туркистон, Қостанай ва Жетису вилоятларида эса бу кўрсаткич 60% дан 90% гача”, — деди Қайирхан Тутқишбаев.
Шу билан бирга, Қарағанди, Ақмола ва Улитау вилоятларида бу кўрсаткич 60% дан паст эканлиги маълум қилинди.
Энергетика вазирлиги маълумотларига кўра, 2026 йилда газ транспорти тизимини ривожлантириш учун республика бюджетидан ажратилган 27,3 миллиард тенге ҳисобига газлаштириш даражасини 64,3% га ошириш режалаштирилган. Бу яна 32 мингга яқин одамга табиий газдан фойдаланиш имконини беради.