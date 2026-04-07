Қозоғистоннинг етакчи гўшт етиштирувчи ҳудудлари номланди
ASTANA. Kazinform - Қозоғистонда 2025 йил охирига келиб чорва моллари сони, шунингдек, гўшт ва сут ишлаб чиқариш ҳажмининг ўсиши қайд этилди. ҚР Миллий статистика бюроси ўтган йил учун маълумотларни тўплаб, мамлакатнинг етакчи қишлоқ хўжалиги ҳудудларини аниқлади, деб хабар беради Kazinform мухбири.
2026 йил 1 январь ҳолатига кўра, Қозоғистонда қорамол сони 8,2 миллион бошга етди, бу ўтган йилга нисбатан 3,2% га кўп. Қўй ва эчкилар сони 20,6 миллиондан (+2,2%), отлар 4,6 миллиондан (+6,7%), туялар қарийб 292 мингдан (+4,1%) ва чўчқалар 484 мингдан (+1,0%) ошди. Энг сезиларли ўсиш паррандачиликда кузатилди - қарийб 49,1 миллион бош, бу ўтган йилга нисбатан 7,6% га кўп.
Ишлаб чиқариш ҳам ижобий тенденцияларни кўрсатди. Сўйиш вазни бўйича гўшт 1,2 миллион тоннани (+2,7%), сут 3,8 миллион тоннани (+4,8%) ва тухум 4,58 миллиард донани (+2,4%) ташкил этди. Салбий динамикага эга бўлган ягона кўрсаткич жун бўлиб, у 36 100 тоннани ташкил этди, бу 2024 йилга нисбатан 0,5% га кам. Асал ишлаб чиқариш 5000 тоннага етди, бу 0,5% га ўсишдир.
Шу билан бирга, чорва молларининг маҳсулдорлиги турли тенденцияларни кўрсатди. Ҳар бир сигирдан ўртача сут соғиб олиш ўтган йилги 2524 кг дан 2506 кг гача пасайди, бироқ қишлоқ хўжалиги корхоналарида у 5825 кг ни ташкил этди. Сўйиш учун сотилган қорамолларнинг ўртача тирик вазни 343 кг ни, товуқларнинг тухум бериш ҳар бир товуқдан 236 та тухумни ва қўйдан 2,2 кг жун олишни ташкил этди.
Ишлаб чиқариш таркиби маҳсулотга қараб ўзгариб туради. Сут ишлаб чиқаришнинг катта қисми - тахминан 60% - хусусий фермер хўжаликларида ишлаб чиқарилади. Шу билан бирга, тухум ва парранда ишлаб чиқариш асосан қишлоқ хўжалиги корхоналарига қаратилган.
Ҳудудлар орасида Алмати, Туркистон ва Ақмола вилоятлари тирик вазндаги қорамол ва паррандаларни сўйиш бўйича етакчилик қилди.
Шунингдек, 2025 йилда қишлоқ хўжалиги корхоналари 54,5 миллион центнер озуқа бирлигини истеъмол қилгани, шундан 25,8 миллиондан ортиғи қорамол учун ишлатилгани таъкидланган. Республикада қорамолларнинг ўлими 15 946 бошни ташкил этди.