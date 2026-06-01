Қозоғистоннинг Эронга қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари экспорти 97 фоизга ошди
ASTANA. Kazinform – Қозоғистон ва Эрон ўртасидаги агросаноат мажмуасидаги ҳамкорлик жадал ривожланмоқда. Ўтган йили Қозоғистоннинг Эронга қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари экспорти 97 фоизга ошиб, 238,5 миллион долларга етди.
Ушбу масала Қишлоқ хўжалиги вазири Айдарбек Сапаров ва Эрон Ислом Республикаси саноат, кончилик ва савдо вазири Сайид Муҳаммад Атабак ўртасидаги учрашувда муҳокама қилинди.
Томонлар агросаноат мажмуасида ҳамкорликни кенгайтириш, ўзаро савдо ҳажмини ошириш ва инвестиция алоқаларини мустаҳкамлаш масалаларига эътибор қаратдилар.
“Қозоғистон Эрон билан қишлоқ хўжалиги соҳасида ҳамкорликни чуқурлаштиришга алоҳида аҳамият беради. Маҳсулотларимиз бир-бирини тўлдиради, бу барқарор йиллик ўсишдан далолат беради”, – деди Айдарбек Сапаров.
Вазирлик маълумотларига кўра, 2025 йил охирига келиб, икки мамлакат ўртасидаги агросаноат соҳасидаги савдо айланмаси 55,8 фоизга ўсиб, 342 миллион АҚШ долларини ташкил этди. Бу икки томонлама савдо умумий ҳажмининг 79 фоизига тенг.
Қозоғистон дон экспорти ҳам сезиларли даражада ўсди.
“Дон етказиб бериш ҳажми икки баравардан кўпроққа ошди ва 1,1 миллион тоннага етди. Унинг қиймати 225,3 миллион АҚШ долларини ташкил этди”, – дейилади хабарда.
Учрашув давомида Эронга дон экспортини янада ошириш, шунингдек, халқаро ветеринария ва ҳалол талабларига жавоб берадиган мол ва қўй гўшти етказиб бериш масалалари муҳокама қилинди.
Шунингдек, Эрон бозорига ўсимлик мойлари ва бошқа озиқ-овқат маҳсулотларини экспорт қилиш салоҳияти юқори эканлиги таъкидланди.
Ўз навбатида, Сейид Муҳаммад Атабак Эрон Қозоғистон билан савдо-иқтисодий ҳамкорликни кенгайтиришдан манфаатдор эканлигини айтди.
"Қозоғистон - Эроннинг минтақадаги муҳим шерикларидан биридир. Биз ўзаро савдо айланмасини ошириш, қишлоқ хўжалиги маҳсулотларини ташишни кенгайтириш, логистика йўналишларини ривожлантириш ва агросаноат ҳамкорлиги лойиҳаларини амалга оширишдан манфаатдормиз", - деди Эрон вазири.
Учрашувда инвестиция ҳамкорлиги масалалари ҳам кўтарилди.
Айдарбек Сапаров эронлик инвесторларни Қозоғистонда қишлоқ хўжалиги маҳсулотларини ишлаб чиқариш ва чуқур қайта ишлаш лойиҳаларида, айниқса дон ва мойли уруғларни қайта ишлашда иштирок этишга таклиф қилди.
Учрашув якунида томонлар агросаноат комплексининг барча асосий соҳаларида ҳамкорликни янада ривожлантиришга тайёр эканликларини билдирдилар.