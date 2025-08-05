Қозоғистоннинг 85 нафар спортчиси ва 32 нафар мураббийи Осиё ўйинларидаги муваффақияти учун тўлов олди
ASTANA. Kazinform — Хитойнинг Харбин шаҳрида бўлиб ўтган IX қишки Осиё ўйинларида юқори натижаларни қайд этган Қозоғистон спортчиларини қўллаб-қувватлаш учун Ҳукумат қарори билан 372,6 миллион тенге ажратилди, деб хабар беради ҚР Туризм ва спорт вазирлиги.
“Молиявий мукофот Давлатимиз раҳбарининг халқаро майдонларда юқори натижаларни қўлга киритган спортчиларни рағбатлантириш борасидаги топшириғига асосан берилди. Осиё ўйинларида энг яхши натижаларга эришган 85 нафар спортчи ва 32 нафар мураббийга топширилди. Хитойда бўлиб ўтган Осиё ўйинларида ҳамюртларимиз 4 та олтин, 9 та кумуш ва 7 та бронза медалини қўлга киритиб, умумжамоа ҳисобида 34 та давлат орасида 4-ўринни эгаллади. Мамлакат олтин медалларини биатлон бўйича яккалик баҳсларида Владислав Киреев, синхрон эркин акробатика жуфтлиги, 5000 метрга шорт-трек эстафетаси ва хоккей бўйича эркаклар терма жамоаси қўлга киритди”, - дейилади хабарда.
Ғолиб ва совриндорларни тақдирлаш Давлатимиз раҳбарининг топшириқлари доирасида амалга оширилаётган спортни ривожлантиришга қаратилган давлат сиёсатининг бир қисмидир. Ўтган 6 йилда мамлакатимизда 314 та жисмоний тарбия-соғломлаштириш мажмуаси, 58 та сузиш ҳавзаси барпо этилди. Натижада жисмоний тарбия билан тизимли шуғулланувчи аҳоли улуши 31,5 фоиздан (5,9 миллион киши) 41,4 фоизга (8,4 миллион киши) ошди. Спорт инфратузилмасини ривожлантириш - халқ саломатлигини мустаҳкамлаш, касалликларнинг олдини олиш, аҳолининг ижтимоий ҳимояга муҳтож қатламлари улушини камайтириш, аҳоли турмуш даражасини оширишга қаратилган муҳим сармоядир.
Бундан ташқари, мамлакатда болалар ва ўсмирлар спортини ривожлантиришга алоҳида эътибор қаратилмоқда. 2021 йилда Президентнинг топшириғига биноан, спорт тўгаракларини жон бошига молиялаштириш механизми жорий этилди. Айни пайтда мамлакат бўйлаб 7 мингдан ортиқ спорт тўгаракларида 4 ёшдан 17 ёшгача бўлган 250 минг нафардан ортиқ бола мунтазам шуғулланмоқда. Сўнгги беш йилда мамлакатда болалар ва ўсмирлар спорт мактаблари сони 481 тадан 521 тага, спорт билан шуғулланаётган болалар сони 357 мингдан 406 минг нафарга кўпайди.
Вазирлик таъкидлаганидек, бундай кенг қамровли ва тизимли ишлар давлатнинг спорт орқали соғлом, фаол ва рақобатбардош миллатни шакллантиришга қаратилган стратегик позициясини яққол намоён этади. Спорт - ҳар бир фуқаро ҳаётида муҳим ўрин эгаллаши керак.