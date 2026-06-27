Қозоғистоннинг 2026 йилдаги энг яхши бешта сайёҳлик қишлоғи маълум бўлди
ASTANA. Kazinform - «Kazakh Tourism» миллий компанияси ҳар йили ўтказиладиган «Үздік туристік ауыл» танлови ғолибларини эълон қилди. Ташаббус барқарор ва экологик туризмни ривожлантиришга, шунингдек, табиий, тарихий ва маданий меросга эга аҳоли пунктларини тарғиб қилишга хизмат қилади, деб хабар беради Kazinform.
2026 йил якунларига кўра, мамлакатнинг энг яхши сайёҳлик қишлоқлари рўйхатига қуйидагилар кирди:
- Басши (Жетису вилояти, Кербулак тумани);
- Торайғир (Павлодар вилояти, Баянаул тумани);
- Берел (Шарқий Қозоғистон вилояти, Қатон-Қарағай тумани);
- Коробиха (Шарқий Қозоғистон вилояти, Қатон-Қарағай тумани);
- Имантау (Шимолий Қозоғистон вилояти, Айиртау тумани).
Миллий компанияда эслатилишича, 2025 йилда танлов ғолиблари сифатида Лепси (Жетису вилояти), Наги Ильясов (Қизилўрда вилояти), Хан Ордаси (Ғарбий Қозоғистон вилояти), Поперечное (Шарқий Қозоғистон вилояти) ва Шабанбай би (Қарағанди вилояти) қишлоқлари эътироф этилган.
Бундан ташқари, Қозоғистонда қишлоқ туризми халқаро даражада ҳам эътироф этилмоқда. 2023 йилда Алмати вилоятининг Сати қишлоғи БМТ Туризм ташкилотининг нуфузли «Best Tourism Villages by UN Tourism» мукофотига сазовор бўлиб, дунёнинг энг яхши туристик қишлоқлари қаторига кирган.