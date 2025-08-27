Қозоғистоннинг 14 вилоятида об-ҳаво бўйича огоҳлантириш эълон қилинди
ASTANA. Kazinform – 26 август куни синоптиклар Қозоғистоннинг 14 та вилояти ва Астана шаҳрида довул ҳақида огоҳлантириш берди. Бу ҳақда Қазгидромет маълум қилди.
Абай вилоятида шимоли-шарқдан шамол кундузи жануб, шарқ ва вилоят марказида 15-20 м/с тезликда эсади.
Ақмола вилояти ғарбида кучли ёнғин хавфи кутилмоқда.
Кундузи Ақтўбе вилоятининг жануби, шарқида 36 даража иссиқ бўлиши кутилмоқда.
Кечаси Атирау вилоятининг ғарбида, шимолида момақалдироқ, дўл, ёмғир ёғиши кутилмоқда. Шимоли-ғарбий шамол 15-20 м/с тезликда эсади.
Шарқий Қозоғистон вилоятида шимоли-ғарбий шамол ғарбдан, жанубдан, вилоят марказида кундузи 15-18 м/с тезликда эсади.
Жамбил вилоятида шимоли-ғарбий шамол эсади, жануби-ғарбдан, шимоли-шарқдан, вилоятнинг тоғли ҳудудларида 15-20 тезликда, баъзан 23 м/с тезликда эсади.
Жетису вилоятида шамол шимоли-шарқдан кундузи 15-20 м/с тезликда эсади.
Ғарбий Қозоғистон вилоятида кечаси момақалдироқ бўлиши мумкин. Кечаси ва эрталаб вилоятнинг шимолий, шарқида туман тушиши мумкин. Жануби-ғарбий шамол 15-20 м/с тезликда эсади.
Қарағанди вилоятида шимоли-шарқдан шамол эсади, эрталаб ва кундузи вилоят жанубида жануби-шарқга ўтиши кутилмоқда, секундига 15 м тезликда эсади.
Куннинг иккинчи ярмида Қостанай вилояти шимолида момақалдироқ бўлиши кутилмоқда. Кундузи жануби-шарқдан эсаётган шамол ғарбдан, вилоят шимолидан 15-20 м/с тезликда эсади. Куннинг иккинчи ярмида вилоят жанубида 35 даража иссиқ бўлиши кутилмоқда.
Куннинг иккинчи ярмида Қизилўрда вилояти марказида чанг бўрони бўлиши кутилмоқда. Шамол шимоли-шарқдан, кундузи жанубдан шарқдан эсади, вилоят марказида 15-20 м/с тезликда эсади. Кундузи 40 даража иссиқ ҳаво кутилмоқда.
Кечаси ва эрталаб Манғистау вилояти ғарбида туман тушиши мумкин. Вилоят ғарбида шимоли-ғарбий шамол эсади, тезлиги 15 м/с.
Шимолий Қозоғистон вилоятининг ғарбида, шимолида момақалдироқ бўлиши кутилмоқда. Кечаси ва эрталаб туманнинг ғарбида, шимолида туман тушиши мумкин. Кундузи жануби-шарқдан эсаётган шамол 15-20 м/с тезликда эсади.
Кундузи Улитау вилояти ғарбида 37 даража иссиқ жазирама кутилмоқда.