Қозоғистоннинг 14 вилояти ва Астанада об-ҳаво бўйича огоҳлантириш эълон қилинди
ASTANA. Kazinform – 28 август куни Қозоғистоннинг 14 та вилояти ва Астана шаҳрида жазирама иссиқ ва момақалдироқ бўлиши кутилмоқда, деб хабар беради Қазгидромет.
Астанада кундузи 35 даража иссиқ бўлиши кутилмоқда.
Абай вилоятида шимолий шамол вилоят марказида 15-20 м/с тезликда эсади.
Атирау вилоятининг ғарбий, жануби ва шарқида момақалдироқ бўлиши кутилмоқда.
Ақтўбе вилоятининг шимолида шамол куннинг иккинчи ярмида 15 м/с тезликда эсади.
Ақмўла вилояти ғарбида кундузи момақалдироқ бўлиши кутилмоқда. Жануби-ғарбий шамол 15-20 м/с тезликда эсади. Кундузи 35 даража иссиқ ҳаво кутилмоқда.
Шарқий Қозоғистон вилоятида шимолий шамол ғарбдан, вилоят жанубидан 15-20 м/с тезликда эсади.
Жамбил вилоятида шимоли-ғарбий шамол вилоятнинг тоғли ҳудудларида 15-20 м/с тезликда эсади.
Жетису вилоятида шимоли-шарқдан эсаётган шамол шарқдан, вилоят шимолида 15-20 м/с тезликда эсади.
Ғарбий Қозоғистон вилояти шимолида кечаси ва эрталаб туман тушиши мумкин.
Қарағанди вилоятида шимоли-шарқдан эсаётган шамол кундузи жануби-ғарбга ўзгариб, вилоят жанубида 15 м/с тезликда эсади. Кундузи вилоят ғарбида 35 даражагача иссиқ бўлади.
Қизилўрда вилояти марказида чанг бўрони бўлиши кутилмоқда. Кундузи шимоли-шарқдан эсаётган шамол вилоят марказида 15-20 м/с тезликда эсади. Кундузи 40 даража иссиқ бўлиши кутилмоқда.
Кундузи Қостанай вилоятининг шимолий ва шарқида момақалдироқ бўлиб, дўл ёғиши мумкин. Шимоли-ғарбий шамол кундузи вилоятнинг ғарбий, шимолий, шарқидан 15-20 м/с тезликда эсади.
Кундузи Манғистау вилояти марказида чанг бўрони кутилмоқда. Шимоли-шарқий шамол вилоят марказида 15-20 м/с тезликда эсади. Кундузи 38 даража иссиқ бўлиши кутилмоқда.
Шимолий Қозоғистон вилоятининг шимолида момақалдироқ бўлиши кутилмоқда. Кечаси ва эрталаб вилоят ғарбида туман тушиши мумкин. Жануби-шарқдан эсаётган шамол ғарбий, шимоли-шарқда шимоли-ғарбга ўзгариб, 15-20 м/с тезликда эсади.
Улитау вилоятида кун давомида 35-38 даража иссиқ бўлиши кутилмоқда.