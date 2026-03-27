OZ
Тренд:
ҚР ПРЕЗИДЕНТИНИНГ ТЕЛЕРАДИОКОМПЛЕКСИ
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Жаҳон
    Ҳодиса
    Қозоғистон
    Сиёсат
    Таҳлил
    Иқтисодиёт
    Биз ҳақимизда
    Агентлик ҳақида Алоқа Реклама Ҳамкорлар Фотосайт Sayt xaritasi Теглар
    20:37, 27 Март 2026 | GMT +5

    Қозоғистонликларнинг ўртача умр кўриш давомийлиги ошди

    ASTANA. Kazinform — 2025 йилда Қозоғистон аҳолисининг туғилгандаги умр кўриш давомийлиги 75,97 ёшга етди, деб хабар беради Миллий статистика бюроси матбуот хизмати.

    Фото: Агибай Аяпбергенов / Kazinform

    Бу кўрсаткич 2024 йилдаги 75,44 ёшга нисбатан ошди.

    Шаҳарларда умр кўриш давомийлиги қишлоқ жойларга қараганда юқори — мос равишда 76,63 ва 74,81 ёш.

    Жинс жиҳатидан аёлларнинг ўртача умр кўриш давомийлиги 79,8 ёшни, эркакларда эса 72,19 ёшни ташкил этди. 2024 йилда бу кўрсаткич мос равишда 79,42 ва 71,33 ёшга яқинлашди.

    Ҳудудлар бўйича энг узоқ умр кўриш давомийлиги Алмати шаҳрида — 78,83 ёш, Астана шаҳрида — 78,78 ёш ва энг пасти Улитау вилоятида — 73,56 ёшни ташкил этди.

    Туғилганда кутилган умр кўриш давомийлиги - ҳар бир ёшдаги ўлим даражаси ўзгаришсиз қолса, одамнинг ўртача неча йил яшаши сифатида ҳисобланади.

    Теглар:
    Жамият Статистика
    Ляззат Сейданова
    Муҳаррир
    Сўнгги хабарлар
    Кўпроқ янгиликлар бизнинг Telegram каналимизда!