Қозоғистонликларнинг ўртача умр кўриш давомийлиги ошди
ASTANA. Kazinform — 2025 йилда Қозоғистон аҳолисининг туғилгандаги умр кўриш давомийлиги 75,97 ёшга етди, деб хабар беради Миллий статистика бюроси матбуот хизмати.
Бу кўрсаткич 2024 йилдаги 75,44 ёшга нисбатан ошди.
Шаҳарларда умр кўриш давомийлиги қишлоқ жойларга қараганда юқори — мос равишда 76,63 ва 74,81 ёш.
Жинс жиҳатидан аёлларнинг ўртача умр кўриш давомийлиги 79,8 ёшни, эркакларда эса 72,19 ёшни ташкил этди. 2024 йилда бу кўрсаткич мос равишда 79,42 ва 71,33 ёшга яқинлашди.
Ҳудудлар бўйича энг узоқ умр кўриш давомийлиги Алмати шаҳрида — 78,83 ёш, Астана шаҳрида — 78,78 ёш ва энг пасти Улитау вилоятида — 73,56 ёшни ташкил этди.
Туғилганда кутилган умр кўриш давомийлиги - ҳар бир ёшдаги ўлим даражаси ўзгаришсиз қолса, одамнинг ўртача неча йил яшаши сифатида ҳисобланади.