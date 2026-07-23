Қозоғистонликларнинг 93 фоизи мамлакатдаги этнослараро вазиятни ижобий баҳоламоқда
ASTANА. Кazinform — Сўровномада қатнашганларнинг 86,8 фоизи этнослараро тотувликни мустаҳкамлашга қаратилган давлат чора-тадбирларига ижобий баҳо берди.
Қозоғистонда этнослараро тотувликни, жамиятда барқарорликни ва мамлакат бирлигини мустаҳкамлашга қаратилган давлат сиёсати тизимли равишда амалга оширилмоқда.
Давлат раҳбари Қасим-Жомарт Тоқаев ўз нутқида этнослараро тотувлик ва бирдамлик давлат сиёсатининг асосий устувор йўналишларидан бири эканлигини бир неча бор таъкидлади. Бу йўналишдаги ишлар адолат ва барча фуқаролар учун тенг имкониятлар тамойилларига асосланган.
Буни 2026 йилнинг биринчи ярмида ўтказилган ижтимоий сўровнома натижалари ҳам тасдиқлайди. Амалий этносиёсий тадқиқотлар институти маълумотларига кўра, фуқароларнинг 93,2 фоизи мамлакатдаги этнослараро муносабатларни барқарор деб баҳолайди. Респондентларнинг 72,5 фоизи миллатга асосланган ҳуқуқлари бузилмаганлигини айтди.
Респондентларнинг 86,8 фоизи этнослараро тотувликни мустаҳкамлашга қаратилган давлат чора-тадбирларига ижобий баҳо берди.
Жорий йилнинг дастлабки олти ойида республика бўйлаб 5 мингдан ортиқ тадбирлар ўтказилди, уларда 140 мингдан ортиқ киши иштирок этди. Ушбу тадбирларда 800 га яқин эксперт, журналист, блогер ва этник-маданий бирлашмалар вакиллари иштирок этди.
Бугунги кунда Қозоғистонда 130 га яқин этник гуруҳ вакиллари яшайди.
Мамлакатда 1 мингга яқин этник-маданий бирлашмалар ва 4 мингдан ортиқ жамоат тузилмалари фаолият юритади.
"Жамоатчилик келишуви" давлат унитар корхонаси ва Дўстлик уйлари жамоатчилик тотувлигини мустаҳкамлашда муҳим рол ўйнайди. Ҳозирда мамлакат ҳудудларида 37 та Дўстлик уйи фаолият юритмоқда, бу жамоатчилик мулоқотини ривожлантириш, маданий ва маърифий ташаббусларни амалга ошириш, этник-маданий бирлашмалар, давлат органлари ва фуқаролик жамиятининг биргаликдаги фаолияти учун шароит яратмоқда.
Этномаданий бирлашмалар вакиллари барча муҳим республика ташаббусларида фаол иштирок этмоқда. Улар орасида йил бошидан бери 300 мингдан ортиқ киши "Тоза Қозоғистон" республика экологик кампаниясига қўшилди.
Мамлакатда медиация институтини ривожлантиришга ҳам алоҳида эътибор қаратилмоқда. Ҳар бир ҳудудда профессионал медиаторлар, ҳуқуқшунослар, ўқитувчилар, психологлар, диншунослар, журналистлар ва жамоат фаолларини бирлаштирган марказлар ва кенгашлар фаолият юритмоқда. Ҳозирда медиаторлар реестрида 432 нафар мутахассис рўйхатдан ўтган.