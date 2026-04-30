Қозоғистонликларнинг 70% дан ортиғи мамлакат тўғри йўналишда ривожланаётганига ишонади
ASTANА. Кazinform — Жорий йилнинг апрель ойида Қозоғистоннинг барча ҳудудларидаги респондентлар ўртасида ўтказилган Demoscope мустақил тадқиқот лойиҳаси томонидан ўтказилган янги сўровнома шуни кўрсатдики, жамият асосий ҳокимият институтларига нисбатан барқарор ижобий муносабатда.
Давлат раҳбари ишонч даражаси бўйича етакчилик қилмоқда. Респондентларнинг 61,3% Президентга ишонч билдирган. Бу барча ҳокимият тармоқлари орасида энг юқори кўрсаткичдир.
Респондентларнинг 47,4 фоизи Қозоғистон Ҳукуматига, 50,2 фоизи маҳаллий ҳокимликларга, 40,5 фоизи Парламентга, 46,8 фоизи ҳуқуқни муҳофаза қилиш органларига ва 43,7 фоизи судларга ишонишган.
Барча институтларга ишонган одамлар сони танқидий фикр билдирган фуқаролар сонидан сезиларли даражада ошиб кетди.
Шу билан бирга, қозоғистонликларнинг 72,4 фоизи мамлакат тўғри йўналишда ривожланаётганига ишонишади: уларнинг 44,6 фоизи ишонч билан "тўғри йўналишда" жавобни танлаган, яна 27,8 фоизи эса "асосан тўғри йўналишда" деган фикрни билдирган. Бу танқидий нуқтаи назарга эга бўлганлар улушидан деярли уч ярим баравар кўп.
Ҳукумат томонидан эълон қилинган "Адолатли Қозоғистон" йўналиши ҳам катта қўллаб-қувватловга сазовор бўлди: респондентларнинг 55,6 фоизи бу шиор аниқ ҳаракатларга мос келади, деб ҳисоблайди.
Сўровнома мамлакатнинг барча ҳудудларида, жумладан, Астана, Алмати, Чимкент шаҳарларида ва барча вилоятларда ўтказилди. Респондентларнинг 65,8 фоизи саволга қозоқ тилида жавоб беришни танлади.