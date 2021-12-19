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    12:32, 19 Декабр 2021 | GMT +6

    Қозоғистонликларнинг 13 та жангда 12 та ғалабаси - Нур-Султандаги бокс кечасининг натижалари

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    NUR-SULTAN. Кazinform - Нур-Султонда катта профессионал бокс кечаси бўлиб ўтди, унинг бош қаҳрамони қозоғистонлик боксчи, ярим ўрта вазнда IBО йўналиши бўйича жаҳон чемпиони Данияр Елеусинов бўлди. Бу ҳақда Kazinform Sports.kzга таяниб хабар беради.

    Барча жанглар натижалари:

    Елхан Табинбаев (Қозоғистон, 3:0, 2 КО) - Элмар Абдуллаев (Озарбайжон, 0:1) – Е. Табинбаев ҳакамларнинг кўпчилик овози билан ғалаба қозонди.

    Ақниет Алимбай (Қозоғистон, 1:0, 0 КО) - Зайнобиддин Собиров (Ўзбекистон, 0:1) – А. Алимбай ҳакамларнинг якдил қарори билан ғалаба қозонди.

    Айдар Амирзақов (Қозоғистон, 1:1, 0 КО) – Дилшодбек Исроилов (Ўзбекистон, 0:1) – А. Амирзақов ҳакамларнинг якдил қарори билан ғалаба қозонди.

    Ангелина Лукас (Қозоғистон, 1:0, 0 КО) - Светлана Василевская (Украина, 0-1) – А. Лукас ҳакмаларнинг якдил қарори билан ғалаба қозонди.

    Асқат Жантурсинов (Қозоғистон, 5-1, 4 КО) - Сурат Гараев (Озарбайжон, 1-0, 0 КО) – С. Гараев ҳакамларнинг якдил қарори билан ғалаба қозонди.

    Сапарбай Айдаров (Қозоғистон, 6-0, 2 КО) - Андрей Шеметов (Украина, 6-2-1, 4 КО) – С. Айдаров ҳакамларнинг якдил қарори билан ғалаба қозонди.

    Айдар Шарибаев (Қозоғистон, 9-1, 7 КО) - Шохрух Абдиев (Россия) , 9-3-1, 3 КО) – А. Шарибаев ҳакамларнинг кўпчилик овози билан ғалаба қозонди.

    Даулет Даукенов (Қозоғистон, 10-2, 4 КО) - Элдорбек Саидов (Ўзбекистон, 5-7-2, 3 КО) – Д. Даукенов ҳакамларнинг якдил қарори билан ғалаба қозонди.

    Даурен Елеусинов (Қозоғистон, 10-1-1, 9 КО) - Али Маммадов (Озарбайжон, 13-5, 3 КО) – Д. Елеусинов учинчи раундда техник нокаут билан ғалаба қозонди.

    Жанқош Тураров (Қозоғистон, 25-0,18 КО) ) - Абдумонем Саид (Миср, 22-2-1, 11 КО) – Ж. Тураров биринчи раундда нокаут билан ғалаба қозонди.

    Ержан Залилов (Қозоғистон, 13-3-2, 7 КО) - Искандер Харсан (Қозоғистон, 9) -2, 6 КО) – Е. Залилов иккинчи раундда нокаут билан ғалаба қозонди.

    Иван Дичко (Қозоғистон, 11-0, 11 КО) - Александр Устинов (Россия, 36-6-1, 27 КО) – И. Дичко биринчи раундда техник нокаут билан ғалаба қозонди.

    Данияр Елеусинов (Қозоғистон, 11-0 , 6 КО) - Хуан Эрнан Леаль (Аргентина, 15-2, 4 КО) – Д. Елеусинов ҳакамларнинг якдил қарори билан ғалаба қозонди.

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