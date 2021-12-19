Қозоғистонликларнинг 13 та жангда 12 та ғалабаси - Нур-Султандаги бокс кечасининг натижалари
Барча жанглар натижалари:
Елхан Табинбаев (Қозоғистон, 3:0, 2 КО) - Элмар Абдуллаев (Озарбайжон, 0:1) – Е. Табинбаев ҳакамларнинг кўпчилик овози билан ғалаба қозонди.
Ақниет Алимбай (Қозоғистон, 1:0, 0 КО) - Зайнобиддин Собиров (Ўзбекистон, 0:1) – А. Алимбай ҳакамларнинг якдил қарори билан ғалаба қозонди.
Айдар Амирзақов (Қозоғистон, 1:1, 0 КО) – Дилшодбек Исроилов (Ўзбекистон, 0:1) – А. Амирзақов ҳакамларнинг якдил қарори билан ғалаба қозонди.
Ангелина Лукас (Қозоғистон, 1:0, 0 КО) - Светлана Василевская (Украина, 0-1) – А. Лукас ҳакмаларнинг якдил қарори билан ғалаба қозонди.
Асқат Жантурсинов (Қозоғистон, 5-1, 4 КО) - Сурат Гараев (Озарбайжон, 1-0, 0 КО) – С. Гараев ҳакамларнинг якдил қарори билан ғалаба қозонди.
Сапарбай Айдаров (Қозоғистон, 6-0, 2 КО) - Андрей Шеметов (Украина, 6-2-1, 4 КО) – С. Айдаров ҳакамларнинг якдил қарори билан ғалаба қозонди.
Айдар Шарибаев (Қозоғистон, 9-1, 7 КО) - Шохрух Абдиев (Россия) , 9-3-1, 3 КО) – А. Шарибаев ҳакамларнинг кўпчилик овози билан ғалаба қозонди.
Даулет Даукенов (Қозоғистон, 10-2, 4 КО) - Элдорбек Саидов (Ўзбекистон, 5-7-2, 3 КО) – Д. Даукенов ҳакамларнинг якдил қарори билан ғалаба қозонди.
Даурен Елеусинов (Қозоғистон, 10-1-1, 9 КО) - Али Маммадов (Озарбайжон, 13-5, 3 КО) – Д. Елеусинов учинчи раундда техник нокаут билан ғалаба қозонди.
Жанқош Тураров (Қозоғистон, 25-0,18 КО) ) - Абдумонем Саид (Миср, 22-2-1, 11 КО) – Ж. Тураров биринчи раундда нокаут билан ғалаба қозонди.
Ержан Залилов (Қозоғистон, 13-3-2, 7 КО) - Искандер Харсан (Қозоғистон, 9) -2, 6 КО) – Е. Залилов иккинчи раундда нокаут билан ғалаба қозонди.
Иван Дичко (Қозоғистон, 11-0, 11 КО) - Александр Устинов (Россия, 36-6-1, 27 КО) – И. Дичко биринчи раундда техник нокаут билан ғалаба қозонди.
Данияр Елеусинов (Қозоғистон, 11-0 , 6 КО) - Хуан Эрнан Леаль (Аргентина, 15-2, 4 КО) – Д. Елеусинов ҳакамларнинг якдил қарори билан ғалаба қозонди.