Қозоғистонликлар жорий йилнинг I чорагида қайси турдаги озиқ-овқатларни энг кўп истеъмол қилишди
ASTANА. Kazinfornm – 2026 йилнинг I чораги натижаларига кўра, Қозоғистонда ўтган йилнинг шу даврига нисбатан асосий озиқ-овқат маҳсулотларининг аксариятини истеъмол қилиш ҳажми ошди.
Миллий статистика бюросининг маълумотларига кўра, ушбу маълумотлар аҳолининг турмуш даражаси бўйича уй хўжаликларининг танлаб ўтказилган сўрови натижасида олинган.
Чорак давомида ҳар бир киши ўртача 20,7 кг гўшт ва гўшт маҳсулотлари истеъмол қилган. Ўтган йилнинг шу даврида бу кўрсаткич 20,6 кг ни ташкил этган. Сут ва сут маҳсулотларини истеъмол қилиш 57,2 литрдан 58,1 литргача, тухум 52 донадан 54 донагача, сабзавотлар 18,3 кг дан 18,7 кг гача, картошка 11,3 кг дан 11,4 кг гача ошди. Шунингдек, балиқ ва денгиз маҳсулотларини истеъмол қилиш 3,5 кг дан 3,6 кг гача ошди.
Бундан ташқари, бир қатор тоифаларда пасайиш кузатилди. Хусусан, ёрма ва дуккаклилар истеъмоли 31 кг дан 30,6 кг гача камайди. Ёғлар ва қиздирилган мойлар истеъмоли ўзгаришсиз қолди. Мева, резаворлар ва ёнғоқлар истеъмоли 17,5 кг дан 17,4 кг гача, шакар, мураббо ва асал истеъмоли эса 10,8 кг дан 10,3 кг гача камайди.
2026 йилнинг биринчи чорагида Қозоғистоннинг бир фуқароси ўртача 11,4 кг картошка, биринчи нав ундан тайёрланган 6 кг буғдой нони, 6 кг мол гўшти, 4,8 кг олма, 4,6 кг шакар, 4,2 кг гуруч, 3,1 литр кефир, 2,6 кг макарон, 2,4 литр хом сут, 2,1 кг янги ёки совутилган балиқ, 54 та тухум ва 0,3 кг қора чой истеъмол қилган.
2026 йилнинг I чорагида аҳоли жон бошига ўртача сабзавот истеъмоли 18,7 кг ни ташкил этди. 2025 йилнинг шу даврига нисбатан бу кўрсаткич 2,2% га, 18,3 кг дан 18,7 кг гача ошди.
Шаҳар аҳолиси қишлоқ аҳолисига қараганда кўпроқ сабзавот истеъмол қилишди. Шаҳарларда ўртача кўрсаткич бир кишига 19,3 кг ни, қишлоқ жойларда эса 17,6 кг ни ташкил этди.
Сабзавот истеъмоли бўйича энг юқори кўрсаткич Алмати шаҳрида қайд этилди — жон бошига 23,2 кг. Ундан кейин Жетису вилояти — 22,8 кг ва Туркистон вилояти — 21,4 кг. Энг паст кўрсаткичлар Шарқий Қозоғистон вилоятида — 16,5 кг, шунингдек, Абай ва Алмати вилоятларида — ҳар бири 16 кг дан.
Гўшт ва гўшт маҳсулотларини истеъмол қилишнинг энг юқори даражаси Шарқий Қозоғистон, Жетису, Ақмола ва Қарағанди вилоятларида қайд этилди. Энг паст кўрсаткич Туркистон вилоятида кузатилди.
Эслатиб ўтамиз, Қозоғистонда бир қатор ижтимоий аҳамиятга эга озиқ-овқат маҳсулотларининг нархи пасайди.