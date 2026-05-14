Қозоғистонликлар тур сотиб олишдан олдин қайси ҳужжатларни текшириши керак
ASTANA. Kazinform - Қозоғистон Туризм вазирлиги туристларга тур сотиб олишдан олдин турагентликларнинг ҳужжатларини текшириш зарурлигини эслатди. Вазирликнинг таъкидлашича, агентлик расман рўйхатдан ўтган ва давлат электрон реестрига киритилган бўлиши шарт, деб хабар беради Kazinform.
Тур сотиб олишдан олдин турагентликдан сотувнинг қонунийлигини ва сизнинг ҳуқуқий ҳимоянгизни тасдиқловчи ҳужжатлар тўпламини сўраш ва текшириш тавсия этилади. Аввало, турагентлик фаолиятини бошлаш ҳақидаги хабарнома мавжудлигига ишонч ҳосил қилиш зарур. Турагентлик давлат электрон реестрига киритилган бўлиши керак, бу унинг расмий мақомини тасдиқлайди.
Энг муҳим босқичлардан бири — туристик хизмат кўрсатиш шартномасини имзолашдир. Ҳужжатда сафар мамлакати ва санаси, тўлиқ нарх, тўлов ва бекор қилиш шартлари, томонларнинг жавобгарлиги, шунингдек маблағни қайтариш тартиби аниқ кўрсатилган бўлиши лозим.
Молиявий ҳужжатларга алоҳида эътибор қаратиш лозим. Тўлов амалга оширилгандан сўнг албатта фискал чек талаб қилинг. Менежерларнинг шахсий ҳисоб рақамларига пул ўтказмаслик жуда муҳим, чунки фақат расмий тўлов ҳужжати битим амалга оширилганининг исботи ҳисобланади.
Бронь қилиш тасдиқланиб, тур учун тўлиқ тўлов амалга оширилгандан сўнг агент сизга сафар учун ҳужжатлар тўпламини тақдим этиши шарт. Унга меҳмонхона, овқатланиш ва трансфер кўрсатилган ваучер, авиачипталар ёки маршрут-квитанциялар, суғурта полиси ҳамда туркод киради. Туркод амалдаги туристлар ҳуқуқларини мажбурий кафолатлаш тизими доирасида сизнинг ҳимоянгиз кафолати ҳисобланади.
Фавқулодда ҳолатлар юзага келган тақдирда туристларга Қозоғистон Республикаси фуқароларининг хорижий туризм соҳасидаги ҳуқуқларини кафолатлаш тизими — Turistik Qamqor’нинг қуйидаги ишонч телефонига зудлик билан мурожаат қилиш тавсия этилади: +7 700 112 2 112.