Қозоғистонликлар от гўштини истеъмол қилиш бўйича янги рекорд ўрнатдилар
ASTANA. Kazinform – Ўтган йилнинг тўртинчи чорагида Қозоғистонда жон бошига от гўшти истеъмоли 2,35 кг ни ташкил этди. Бу - сўнгги 15 йил ичидаги ҳар қандай чорак учун қайд этилган энг юқори кўрсаткич, деб хабар беради DATA HUB.
Миллий статистика бюросининг намунавий сўровига асосланган ҳисоб-китобларга кўра, бу кўрсаткич 2024 йилнинг шу даврига нисбатан 10,7% га ошган.
Мутахассисларнинг фикрига кўра, от гўшти истеъмоли мавсумийдир. Одатда, энг юқори кўрсаткичлар йилнинг энг совуқ даврларига - биринчи ва тўртинчи чоракларга тўғри келади. Сўнгги тўрт йил ичида тарихий рекордлар айнан октябрь-декабрь ойларида янгиланди.
Тўртинчи чоракда аҳоли жон бошига от гўшти истеъмолининг ўсиши умумий гўшт ва гўшт маҳсулотларини истеъмол қилиш суръатидан анча юқори бўлди. Умумий гўшт истеъмоли йилига атиги 0,6% га ўсди ва ҳар бир кишига ўртача 21,96 кг ни ташкил этди.
2025 йил охирида бир қозоғистонлик ўртача 7,63 кг от гўшти истеъмол қилган. Бу - ўтган йилга нисбатан 7% га кўп ва камида сўнгги 15 йилдаги энг юқори кўрсаткичдир. Умумий гўшт истеъмоли ҳажми ҳам рекорд даражага етди ва ҳар бир кишига 84,4 кг ни ташкил этди. Бироқ, ўсиш суръати нисбатан паст - 1,9%.
Бу маълумотлар қозоғистонликларнинг гўштли парҳез тузилиши ўзгариб бораётганидан далолат беради. 2025 йилда от гўштининг улуши умумий гўшт истеъмолининг 9% га етди ва бир йил ичида 0,5 фоиз пунктга ошди.
Бошқа гўшт турларининг улуши камайди:
– мол гўшти - 0,9 фоизга камайиб, 30% ни ташкил этди
– қўй гўшти - 0,4 фоизга камайиб, 6% ни ташкил этди
– чўчқа гўшти - 0,2 фоизга камайиб, 3,8% ни ташкил этди
Шу билан бирга, товуқ гўшти улуши бироз ошди ва 6,6% га етди (+0,1 фоиз пункт).
Мутахассисларнинг фикрига кўра, истеъмол таркибидаги ўзгаришлар нархларнинг ошиши билан боғлиқ бўлиши мумкин. 2025 йилда мол гўшти 32,1% га, қўй гўшти 28,8% га қимматлашди. От гўшти 17,3% га, парранда гўшти эса атиги 10,7% га ошди.