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    10:29, 31 Март 2021 | GMT +6

    Қозоғистонликлар қиличбозлик бўйича Тошкентда ўтказиладиган Осиё турнирида қатнашадилар

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    NUR-SULTAN. Kazinform – 24 апрель куни Тошкентда қиличбозлик бўйича Осиё саралаш турнири бошланади. Алексей Писцов бошчилигидаги қозоғистонлик спортчилар қита чемпионатида ҳам иштирок этади. Бу ҳақда Kazinform Миллий ахборот олимпия қўмитасига асосланиб хабар беради.

    Токио ўйинларининг якуний лицензиялари Тошкентда ўйналади. Мусобақада Қозоғистонни қуйидаги спортчилар намойиш этади: Ульяна Балаганская (шпага, аёллар); Тамерлан Калиев (рапира, эркаклар); Кульжан Тусупбекова (рапира, аёллар); Айгерим Сарибай (сабля, аёллар); Саттархан Назарбай (сабля, эркаклар).

    Эслатиб ўтамиз, айни пайтда Қозоғистон қиличбозлик жамоаси битта лицензияга эга. Руслан Қурбанов олиб келди.

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