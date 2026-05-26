Қозоғистонликлар июнь ойида неча кун дам олишади
ASTANА. Кazinform – 2026 йил июнь ойида мамлакатда қўшимча дам олиш кунлари бўлмайди, чунки бу ойда давлат байрамлари йўқ.
Электрон ҳукумат порталида эълон қилинган байрам ва дам олиш кунлари тақвимига кўра, июнь ойидаги барча дам олиш кунлари фақат оддий шанба ва якшанба кунларига тўғри келади.
Шундай қилиб, беш кунлик иш ҳафтасида мамлакат аҳолиси саккиз кун дам олади. Олти кунлик иш жадвалига эга ходимлар учун эса тўрт кун дам олиш берилади.
Шундай қилиб, июнь ойи байрамлар ёки қўшимча дам олиш кунлари туфайли дам олиш кунлари бўлмаган йилнинг ноёб ойларидан бири бўлади.