KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    Тренд:
    Jibek Joly TRK
    ЎЗ
    Тренд:

    Қозоғистонликлар июль ойида неча кун дам олади

    ASTANA. Kazinform — 6 июль куни мамлакатимиз миллий байрам — Астана кунини нишонлайди.

    календарь күнтізбе
    Фото: Kazinform

    Электрон ҳукумат порталида эълон қилинган байрам ва дам олиш кунлари тақвимига кўра, 6 июль душанба кунига тўғри келади. Шунинг учун қозоғистонликлар кетма-кет уч кун дам олишади (4, 5 ва 6 июль кунлари (шанба, якшанба, душанба).

    Иш ҳафтаси эса 7 июль, сешанба куни бошланади.

    Олти кунлик иш жадвалига эга ходимлар учун 4 июль, шанба тўлиқ иш куни бўлиб қолади. Улар 5 ва 6 июль кунлари (якшанба, душанба) дам олиш куни бўлади.

    Шундай қилиб, ҳафтада беш кун ишлайдиганлар учун 2026 йил июль ойида 9 кун дам олиш ва 22 иш куни бўлади.

    Олти кунлик иш жадвалига эга ходимлар эса 5 кун дам оладилар ва 26 кун ишлайдилар.

    Эслатиб ўтамиз, аввалроқ қозоғистонликлар июнь ойида неча кун дам олишлари ҳақида ёзган эдик.

    Байрам Жамият Дам олиш кунлари
    Ляззат Сейданова
    Ляззат Сейданова
    Муаллиф