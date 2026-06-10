Қозоғистонликлар июль ойида неча кун дам олади
ASTANA. Kazinform — 6 июль куни мамлакатимиз миллий байрам — Астана кунини нишонлайди.
Электрон ҳукумат порталида эълон қилинган байрам ва дам олиш кунлари тақвимига кўра, 6 июль душанба кунига тўғри келади. Шунинг учун қозоғистонликлар кетма-кет уч кун дам олишади (4, 5 ва 6 июль кунлари (шанба, якшанба, душанба).
Иш ҳафтаси эса 7 июль, сешанба куни бошланади.
Олти кунлик иш жадвалига эга ходимлар учун 4 июль, шанба тўлиқ иш куни бўлиб қолади. Улар 5 ва 6 июль кунлари (якшанба, душанба) дам олиш куни бўлади.
Шундай қилиб, ҳафтада беш кун ишлайдиганлар учун 2026 йил июль ойида 9 кун дам олиш ва 22 иш куни бўлади.
Олти кунлик иш жадвалига эга ходимлар эса 5 кун дам оладилар ва 26 кун ишлайдилар.
Эслатиб ўтамиз, аввалроқ қозоғистонликлар июнь ойида неча кун дам олишлари ҳақида ёзган эдик.