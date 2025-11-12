14:10, 12 Ноябрь 2025 | GMT +5
Қозоғистонликлар декабрь ойида неча кун дам олишади
ASTANА. Кazinform — Бу йил қозоғистонликлар декабрь ойида қўшимча дам олиш кунига эга бўладилар.
Декабрь ойида қозоғистонликлар Мустақиллик куни шарафига қўшимча дам олиш кунига эга бўладилар. Ушбу байрам 16 декабрда нишонланади. 2025 йилда у сешанба кунига тўғри келади, шунинг учун мамлакат аҳолиси ҳафтанинг ўртасида дам олишади.
Беш кунлик иш ҳафтасида декабрь ойида 9 кун дам олиш ва 22 иш куни, олти кунлик иш ҳафтасида эса 4 кун дам олиш ва 26 иш куни бўлади.
31 декабрь иш куни бўлиб қолади.
Эслатиб ўтамиз, Қозоғистонда 2026 йилдаги диний кунлар тақвими тасдиқланди.