ҚР ПРЕЗИДЕНТИНИНГ ТЕЛЕРАДИОКОМПЛЕКСИ
    14:10, 12 Ноябрь 2025

    Қозоғистонликлар декабрь ойида неча кун дам олишади

    ASTANА. Кazinform — Бу йил қозоғистонликлар декабрь ойида қўшимча дам олиш кунига эга бўладилар.

    тақвим
    Фото: Kazinform

    Декабрь ойида қозоғистонликлар Мустақиллик куни шарафига қўшимча дам олиш кунига эга бўладилар. Ушбу байрам 16 декабрда нишонланади. 2025 йилда у сешанба кунига тўғри келади, шунинг учун мамлакат аҳолиси ҳафтанинг ўртасида дам олишади.

    Беш кунлик иш ҳафтасида декабрь ойида 9 кун дам олиш ва 22 иш куни, олти кунлик иш ҳафтасида эса 4 кун дам олиш ва 26 иш куни бўлади.

    31 декабрь иш куни бўлиб қолади.

    Эслатиб ўтамиз, Қозоғистонда 2026 йилдаги диний кунлар тақвими тасдиқланди.

    Мустақиллик байрами Жамият Таътил
