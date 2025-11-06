OZ
Тренд:
ҚР ПРЕЗИДЕНТИНИНГ ТЕЛЕРАДИОКОМПЛЕКСИ
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Жаҳон
    Ҳодиса
    Қозоғистон
    Сиёсат
    Таҳлил
    Иқтисодиёт
    Биз ҳақимизда
    Агентлик ҳақида Алоқа Реклама Ҳамкорлар Фотосайт Sayt xaritasi Теглар
    16:41, 06 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Қозоғистонда 2026 йилдаги диний кунлар тақвими тасдиқланди

    ASTANА. Кazinform – Қозоғистон мусулмонлари диний бошқармасининг шариат ва фатво бўлими 2026 йил учун диний байрамлар тақвимини тасдиқлади.

    масжид
    Фото: Әйгерім Амантаева / Kazinform

    Ҳижрий ойларнинг бошланиши халқаро астрономик тадқиқот марказларининг маълумотларига асосланган.

    — Фатво мутахассислари диний байрамларнинг аниқ саналари янги ойнинг кўринишига қараб белгиланган вақтдан бир кун кечроқ ёки олдинроқ бўлиши мумкинлиги ҳақида огоҳлантирадилар, — дейилади ҚМДБ баёнотида.

    тақвим
    Фото: ҚМДБ

     

    Теглар:
    ҚМДБ Дин Жамият Ҳайит байрами Рамазон
    Бекабат Узаков
    Бекабат Узаков
    Муҳаррир
    Сўнгги хабарлар
    Кўпроқ янгиликлар бизнинг Telegram каналимизда!