08:10, 18 Октябр 2022 | GMT +6
Қозоғистонлик Зульфия Чиншанло Осиё чемпионатининг энг яхши спортчиси деб топилди
ASTANA. Kazinform – Манамада (Баҳрайн Қироллиги) оғир атлетика бўйича Осиё чемпионати якунланди. Olympic.kz сайти Қозоғистон терма жамоасининг натижаларини эълон қилди, деб хабар беради Kazinform.
Умумжамоа ҳисобида эркаклар терма жамоаси 658 очко билан биринчи ўринни эгаллади. Иккинчи ва учинчи ўринларни Ўзбекистон (655 балл) ва Эрон (631 балл) терма жамоалари бўлишди.
Аёллар терма жамоаси қитъа чемпионатининг «бронза» медалини қўлга киритди – 550 очко. Зульфия Чиншанло чемпионатнинг энг яхши спортчиси деб топилди.
Аёллар ўртасида Индонезия терма жамоаси пешқадамлик қилмоқда (631 очко). Иккинчи ўринда Хитой Тайпейи жамоаси (580 очко).
Қитъа чемпионатида жами 29 давлатдан 186 нафар спортчи иштирок этди. Қозоғистондан 18 нафар спортчи иштирок этди: саккиз нафар аёл ва 10 нафар эркак.
Фото:olympic.kz