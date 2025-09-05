Қозоғистонлик ёшларнинг 85 фоизи мамлакат келажагига ишонч билан қарашади – тадқиқот
ASTANA. Kazinform - ҚР Президенти ҳузуридаги Қозоғистон стратегик тадқиқотлар институти жорий йил 11 июлдан 12 августга қадар аҳоли ўртасида сўровнома ўтказди. Намуна ҳажми 8 000 респондентни ташкил этади. Сўровномада мамлакатнинг 17 вилояти ва республика аҳамиятига молик шаҳарлар – Астана, Алмати, Чимкент шаҳарларидан 18 ёшдан ошган фуқаролар иштирок этди.
Социологик тадқиқотларга кўра, фуқароларнинг 75,9 фоизи бугунги кунда мамлакатимиз тўғри йўналишда ривожланаётганини қайд этган.
Ижтимоий оптимизмнинг энг юқори даражаси 18-29 ёшдаги (84,6%) ёшларга хосдир. Мамлакат келажагига нисбатан некбинлик, гарчи ёш билан бир оз пасайса ҳам, анча юқори даражада қолмоқда (61 ёшдан ошган респондентлар орасида 70,6%). Қишлоқ аҳолиси (79,3 фоиз) мамлакат тараққиётининг ҳозирги йўналишини шаҳар аҳолисига (73,8 фоиз) нисбатан тўғрироқ деб ҳисоблайди.
Мамлакатимиз тўғри йўналишда ривожланаётганини қўллаб-қувватлаган респондентларнинг аксарияти амалга оширилаётган қатор муҳим ислоҳотларни қайд этди. Улар орасида бир нечта гуруҳларни ажратиш мумкин.
Ижтимоий ташаббуслар:
- Қишлоқ ва шаҳар мактабларини қуриш ва модернизация қилиш – 38,2 фоиз;
- “Миллий жамғарма — болаларга” дастурини амалга ошириш – 29,5%;
- Давлат пенсия жамғармасидан маблағларнинг бир қисмини олиш имконияти – 20,1%.
Иқтисодий ислоҳотлар:
- Автомобиль йўллари, вокзаллар ва аэропортларни қуриш ва таъмирлаш – 18,4%;
- Қишлоқ хўжалигини ривожлантириш – 13,6%;
- Кичик ва ўрта бизнесни қўллаб-қувватлаш – 10,3%;
- Маҳаллий ишлаб чиқаришнинг ўсиши – 9,7%.
“Қонун ва тартиб” тамойилини ва “Тоза Қозоғистон” умуммиллий акциясини амалга ошириш:
- Оилавий зўравонликка қарши кураш - 32,6%;
- Аҳоли пунктларини тозалаш ва ободонлаштириш, вандализм ва маданиятсизликка қарши чора-тадбирлар – 14,7%;
- Мамлакатдан ноқонуний олиб чиқилган активлар ва капиталнинг қайтарилиши - 5,8%.
Мамлакатни рақамлаштириш:
- Давлат хизматларини рақамли форматда ривожлантириш – 30,7%;
- Рақамли оилавий карта, ижтимоий ҳамённи жорий этиш – 16,1%.
Мазкур сўровнома натижалари шуни кўрсатадики, фуқаролар ўз ҳаётининг турли соҳаларида сезиларли ўзгаришларни сезмоқда. Бу, ўз навбатида, амалга оширилаётган ислоҳотларнинг дастлабки натижаларини бериб, аҳолининг давлат сиёсатига ишончи мустаҳкамланиб, келажакка некбинлик кучайиб бораётганидан далолатдир.
Иқтисодий ислоҳотлар ва ижтимоий ташаббусларнинг самарали амалга оширилаётгани аҳолининг мамлакат раҳбариятига бўлган ишончи даражасида намоён бўляпти. Социологик тадқиқотлар натижаларига кўра, Президент рейтингда биринчи ўринда туради – респондентларнинг 82,4 фоизи унга ишонч билдирган.
Қолаверса, мамлакатимизда рўй бераётган ижобий ўзгаришлар ватанпарварлик туйғуларининг юксалишига бевосита хизмат қиляпти. Сўровномада қатнашган респондентларнинг катта қисми Қозоғистон ва ўз фуқаролиги билан фахрланишини таъкидлади – 89,9% (“жуда ғурурли” – 49,1% ва “ғурурли” – 40,8%).
Мамлакатнинг келажакдаги ривожланиши нуқтаи назаридан респондентлар Қозоғистон нафақат минтақавий, балки жаҳон миқёсида етакчи бўлиши мумкин бўлган қатор йўналишларни аниқлади. Респондентларнинг фикрича, ТОП-5 мамлакатни ривожлантиришнинг энг истиқболли йўналишлари қуйидагилардан иборат:
- Агросаноат сектори – 38,9%.
- Рақамлаштириш ва сунъий интеллект – 30,6%.
- Энергия - 25,3%.
- Транспорт ва транзит – 17,5%.
- Инсон капиталини ривожлантириш – 13,1%.
Респондентларнинг фикрича, ҳозирги босқичда ушбу бешта стратегик муҳим йўналишни ривожлантириш мамлакатимизни жаҳонда етакчи ўринларга олиб чиқиши, барқарор иқтисодий ўсиш ва технологик тараққиётни таъминлаши мумкин.
Умуман олганда, социологик сўровнома натижалари шуни кўрсатадики, бугунги кунда Қозоғистон жамияти мамлакатдаги ижобий ўзгаришларнинг гувоҳи бўляпти. Амалга оширилаётган ислоҳотларнинг юксак самараларини фуқаролар ўз ҳаётида ҳис қиляпти. Бу, ўз навбатида, аҳолининг давлат сиёсатига ишончини мустаҳкамлаб, мамлакат келажагига нисбатан некбинликни оширади.