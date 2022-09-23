17:30, 23 Сентябр 2022 | GMT +6
Қозоғистонлик велоспортчи Евгений Федоров жаҳон чемпиони бўлди
ASTANA. Кazinform – Австралиянинг Янги Жанубий Уэлс штатининг Воллононг шаҳрида велоспорт бўйича жаҳон чемпионати бўлиб ўтмоқда. 170 километрлик гуруҳ пойгаларида қозоғистонлик Евгений Федоров ғолибликни қўлга киритди, деб хабар беради Kazinform kazsports.kz нашрига таяниб.
Қозоғистонлик Евгений Федоров иккинчи ғолибдир. Бунгача 2012 йилда Алексей Луценко 23 ёшгача бўлган велосипедчилар ўртасида Жаҳон чемпиони бўлганди.
Австралиядаги жаҳон чемпионати 25 сентябр куни якунланади.