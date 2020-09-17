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    11:09, 17 Сентябр 2020 | GMT +6

    Қозоғистонлик велосипедчи «Tour de France» турида ғолиб чиқди

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    NUR-SULTAN. Kazinform – Қозоғистоннинг «Astana Pro Team» велосипед клуби сардори, колумбиялик велопойгачи Мигеаль Анхель Лопес «Tour de France» кўп кунлик мусобақасининг 17-турида ғолиб бўлди. Бу ҳақда Kazinform велосипед клуби матбуот хизматига асосланиб хабар беради.

    Турнирнинг ушбу босқичи қирол босқичи деб номланади.

    Кўп кунлик турнирнинг 17-тури Гренобль ва Мерибель Коль де ла Лоз ўртасида бўлиб ўтди. Велосипедчилар 170 км масофани босиб ўтдилар. Турнинг ғолиби Лопес бўлди - 04:49:08. У словениялик Примож, Роглични 15, Бирлашган Араб Амирликларидан келган Тадей Погачарни 30 сония ортда қолдирди.


    Муаллиф: Адилжан Умбет


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