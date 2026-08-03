Қозоғистонлик велопойгачи Франциядаги босқичда иккинчи ўринни эгаллади
ASTANА. Кazinform — XDS Astana Development Team жамоаси велопойгачиси Лудовико Меллано Франциядаги «Крейз Брейз Элит» кўп кунлик велопойгасининг учинчи босқичида иккинчи ўринни эгаллади.
Учинчи босқич Треварез поместьесидан бошланиб, 169,7 километрдан сўнг Карре шаҳрида якунланди. Ғолибнинг тақдири охирги кўтарилишда ҳал қилинди. У ерда етакчи гуруҳ ғалаба учун маррага чиқиш спринтида иштирок этди.
Меллано сўнгги метрларгача ғалаба учун курашди, аммо марра чизиғида уни фақат француз Юго Милле (Mayenne-Monbana-Rapido) мағлуб этди. Учинчи ўрин Vendée U Primeo Energie жамоасининг британиялик Адам Митчеллга насиб этди.
Мусобақадан сўнг италиялик велосипедчи бу босқич кўп кунлик пойганинг энг қийин синовларидан бири бўлганини айтди.
— Мусобақа жуда қийин бўлди. Дастлабки километрлардан бошлаб ҳеч ким якка тартибда ажралиб чиқа олмади, шунинг учун ҳужумлар кун бўйи давом этди. Сўнгги айланага кирганимизда, етакчи гуруҳ олдинда эди. Тўрт айлана қолганида, уч киши пелотондан ҳужум қилди, етакчи гуруҳга етиб олди ва ғалаба учун курашди. Афсуски, спринтда ғалаба қозонишимга бироз кам қолди ва иккинчи ўрин билан чекланиб қолдим. Бу бошидан охиригача жуда қийин пойга бўлди. Олдинда яна битта босқич бор. Биз бу пойгада ҳам юқори натижа кўрсатишга ҳаракат қиламиз, — деди Лудовико Меллано.
Эслатиб ўтамиз, “Аstana” велопойгачилари Испаниядаги мусобақада биринчи ва учинчи ўринларни эгаллади.