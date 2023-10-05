14:43, 05 Октябр 2023 | GMT +6
Қозоғистонлик велопойгачи Евгений Федоров Осиё ўйинларида олтин, Алексей Луценко кумуш медални қўлга киритди
Хитойнинг Ханчжоу шаҳрида бўлиб ўтаёган Осиё ўйинларида қозоғистонлик велоспортчилар чемпион бўлди, деб хабар беради Kazinform мухбири.
Терма жамоа сафида Алексей Луценко, Евгений Федоров, Дмитрий Груздев ва Глеб Брусенский иштирок этишди.
Евгений Федоров 210 километр узунликдаги пойгада маррага биринчи бўлиб етиб келган бўлса, Алексей Луценко иккинчи ўринни эгаллади.
Айтайлик, Алексей Луценко шосседаги велопойгада устун келди.
Шу тариқа Қозоғистон терма жамоаси умумжамоа ҳисобида олтинчи олтин медални қўлга киритди.
Муаллиф: Адилжан Умбет