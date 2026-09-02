Қозоғистонлик ўқувчилар Шанхайдаги VEX Robotics турнирида учта совринни қўлга киритди
ASTANA. Kazinform — Қозоғистонлик ўқувчилар Хитойнинг Шанхай шаҳрида бўлиб ўтган VEX Robotics халқаро турнирида совринли ўринларни эгаллади.
24-27 август кунлари Шанхайнинг Линган туманида ташкил этилган мусобақада саккизта йўналиш бўйича 150 та жамоа ва 1400 нафардан ортиқ бола иштирок этди.
Қозоғистонлик ёш робототехниклар VIQRC ўрта синфлар тоифасида беллашди.
Ушбу тоифада 46 та жамоа иштирок этди. Мусобақа якунларига кўра, Қозоғистоннинг 1771A жамоаси III ўринни эгаллади.
Жамоа таркибида Қайирбек Арнур, Жолтай Бекназар ва Кунтуған Ханзада иштирок этди. Бундан ташқари, айнан шу жамоа Best Progress Award махсус совринига ҳам сазовор бўлди. Ушбу мукофот жамоанинг натижаларидаги сезиларли ўсишни эътироф этувчи махсус номинация ҳисобланади.
Қозоғистоннинг 1771T жамоаси ҳам III ўринни эгаллади. Жамоа таркибида Тамерлан Самиратов, Жақсимбет Уваисов ва Алинур Қуат иштирок этди.
Шу тариқа, қозоғистонлик икки жамоа Шанхайдаги халқаро турнирда икки марта учинчи ўрин ва битта махсус совринни қўлга киритди.
Ўқувчиларни мусобақага робототехника бўйича мураббий Нағашибай Муҳамедўғли Самиратов тайёрлади.
VEX Robotics мусобақаларида иштирокчилар роботларни йиғиш ва дастурлаш, шунингдек, белгиланган вазифаларни бажариш учун муҳандислик ҳамда стратегик ечимларни ишлаб чиқишади.
Эслатиб ўтамиз, аввалроқ қозоғистонлик ўқувчилар Пекинда робототехника бўйича ўтказилган халқаро чемпионатда 23 та совринни қўлга киритгани ҳақида хабар берган эдик.