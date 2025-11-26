Қозоғистонлик ўқувчилар Бокуда бўлиб ўтган халқаро STEAM фестивалида юқори натижаларга эришди
ASTANA. Kazinform - Қозоғистонлик ўқувчилар Бокуда бўлиб ўтган ва минтақадаги энг йирик таълим тадбирларидан бирига айланган STEAM Azerbaijan (SAF 2025) халқаро фестивалида муваффақиятли иштирок этди, деб хабар беради Kazinform мухбири.
Бу йил фестиваль 22 давлатдан 1400 дан ортиқ иштирокчини жамлади. Қозоғистондан етакчи мактаб ва ўқув марказларидан 10 та жамоа иштирок этди.
Тадбирда Қозоғистоннинг Озарбайжондаги элчиси Алим Байел иштирок этди. У фестивалнинг ташкил этилиши билан танишди, қозоғистонлик иштирокчилар билан учрашди, уларнинг тайёргарлигига юқори баҳо берди ва уларга муваффақиятлар тилади.
Қозоғистон жамоалари бир неча номинациялар бўйича етакчилар қаторидан жой олиб, ажойиб натижаларни намойиш этди. Ўқувчилар Robot Competition танловида биринчи ва иккинчи, Robot Competition Kids мусобақасида биринчи ва учинчи, Flytech и Boat Racing йўналишларида учинчи ўринларни эгаллади.
Бешинчи йил ўтказилаётган «STEAM Azerbaijan» фестивали STEAM — Science, Technology, Engineering, Art, Math модели доирасида ишловчи иштирокчиларни бирлаштиради. Қозоғистонлик мактаб ўқувчилари анъанавий тарзда танловда иштирок этиб, ҳар йили халқаро майдонда юқори тайёргарликни намойиш этади.