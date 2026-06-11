Қозоғистонлик ўқитувчи 5 соат ичида 100 дан ортиқ қўшиқ ижро этиб, жаҳон рекордлари китобига кирди
ASTANA. Kazinform – Абай вилоятида қозоқ халқининг анъанавий қўшиқчилик санъатини халқаро миқёсда тарғиб қилишга қаратилган маданий тадбир бўлиб ўтди. Натижада ҚР Маданият соҳасининг аълочиси, Shakarim Universityнинг «Санъат» кафедраси ўқитувчиси, университетнинг фахрий профессори Қайрат Қабишев этномаданият йўналиши бўйича Осиё ва Африка жаҳон рекордлари китобига киритилди.
ҚР Фан ва олий таълим вазирлиги маълумотларига кўра, рекордни рўйхатга олиш якунларига биноан санъаткорга расмий сертификат ва кумуш медаль топширилди.
Қайрат Арқаш ўғли рекорд ўрнатиш жараёнида қозоқ халқининг 102 та анъанавий қўшиғини 5 соат 29 дақиқа давомида ижро этди. Рекорд талабларига мувофиқ, ҳар 25 та қўшиқдан кейин 15 дақиқалик танаффус қилиш имконияти берилган бўлса-да, ижрочи бу ҳуқуқдан фойдаланмади. Барча асарлар нотасиз, матнсиз, фонограммасиз ва ижрочининг ўз чолғу жўрлигида ижро этилди.
Тадбирда Global Best of Records (GBR) халқаро ташкилотининг Осиё ва Африка бўлими бош рекордчиси Қуандиқ Қудайберген иштирок этди ва натижанинг ўзига хослигини таъкидлади.
Унинг сўзларига кўра, Жаҳон рекордлар китоби мутахассисларининг қарори билан рекорд расман рўйхатдан ўтказилади ва 2026 йилги нашрга киритилади.
Лойиҳани эксперт баҳолаган Қозоғистонда хизмат кўрсатган ходим, Қурманғази номидаги Қозоқ миллий консерваторияси профессори Еркин Шукиман ушбу ютуқ қозоқ анъанавий қўшиқчилигини халқаро миқёсда тарғиб қилишга ҳисса қўшишини таъкидлади.
Қайрат Қабишев миллий қўшиқчилик мактаби анъаналари ва ўқитувчиларни тайёрлаш бу натижанинг асоси бўлганини айтди. Шунингдек, у бундай ташаббуслар ёшлар орасида миллий санъатни тарғиб қилишга туртки беришини таъкидлади.
Ушбу рекорд қозоқ анъанавий қўшиқчилигининг халқаро миқёсда тан олинишини ва миллий маданиятнинг глобал маконда ўсиб бораётган обрўсини намойиш этади.