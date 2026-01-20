OZ
    Қозоғистонлик теннисчиларнинг жаҳон рейтингида ўринлари маълум бўлди

    ASTANA. Kazinform — Аёллар теннис ассоциацияси (WТА) ўзининг янгиланган рейтингини эълон қилди.

    Қозоғистонлик теннисчилар
    Фото: МОҚ

    Қозоғистоннинг биринчи ракеткаси Елена Рибакина 5-ўрини сақлаб қолди.

    Қозоғистонлик теннисчи эртага Австралия очиқ чемпионатида илк учрашувини дунё рейтингида 100-ўринда турган словениялик Кайя Юванга қарши ўтказади.
    Юлия Путинцева 105-ўриндан 94-ўринга кўтарилди. Австралия чемпионатини муваффақиятли бошлаган Юлия Путинцева иккинчи босқичда дунёнинг 60-ракеткаси, франциялик Эльза Жакомо билан ўйнайди.

    Қозоғистоннинг жуфтлик баҳсларидаги биринчи ракеткаси Анна Данилина 14-ўринда қоляпти.

    Профессионал теннисчилар ассоциацияси (APT) рейтингида Александр Бублик 10-ўринда қоляпти. Александр Шевченко 104-ўриндан 97-ўринга кўтарилиб, Путинцева сингари ТОП-100 га қайтди. 

    Тимофей Скатов 183 (+12), Бейбут Жуқаев 261 (+4), ўтган ҳафта Глазго турнирининг финалига чиққан Михаил Кукушкин 262 (+31) ва Денис Евсеев 367-ўринга кўтарилди (+12).

    Яна бир қозоғистонлик Зарина Дияс бугун Австралия очиқ чемпионатининг биринчи босқичида дунёнинг 26-рақамли теннисчиси, испаниялик Паула Бадоса билан тўқнаш келди. Заринанинг барча уринишларига қарамай, у ўзининг кучли рақибини - 2:6, 4:6 ҳисобида мағлуб эта олмади.

    З. Дияс жаҳон рейтингида 285-ўриндан 290-ўринга тушиб кетган эди. Бироқ, у ҳозирда WTA Live рейтингида 276-ўринда.

