Қозоғистонлик теннисчиларнинг жаҳон рейтингида ўринлари маълум бўлди
ASTANA. Kazinform — Аёллар теннис ассоциацияси (WТА) ўзининг янгиланган рейтингини эълон қилди.
Қозоғистоннинг биринчи ракеткаси Елена Рибакина 5-ўрини сақлаб қолди.
Қозоғистонлик теннисчи эртага Австралия очиқ чемпионатида илк учрашувини дунё рейтингида 100-ўринда турган словениялик Кайя Юванга қарши ўтказади.
Юлия Путинцева 105-ўриндан 94-ўринга кўтарилди. Австралия чемпионатини муваффақиятли бошлаган Юлия Путинцева иккинчи босқичда дунёнинг 60-ракеткаси, франциялик Эльза Жакомо билан ўйнайди.
Қозоғистоннинг жуфтлик баҳсларидаги биринчи ракеткаси Анна Данилина 14-ўринда қоляпти.
Профессионал теннисчилар ассоциацияси (APT) рейтингида Александр Бублик 10-ўринда қоляпти. Александр Шевченко 104-ўриндан 97-ўринга кўтарилиб, Путинцева сингари ТОП-100 га қайтди.
Тимофей Скатов 183 (+12), Бейбут Жуқаев 261 (+4), ўтган ҳафта Глазго турнирининг финалига чиққан Михаил Кукушкин 262 (+31) ва Денис Евсеев 367-ўринга кўтарилди (+12).
Яна бир қозоғистонлик Зарина Дияс бугун Австралия очиқ чемпионатининг биринчи босқичида дунёнинг 26-рақамли теннисчиси, испаниялик Паула Бадоса билан тўқнаш келди. Заринанинг барча уринишларига қарамай, у ўзининг кучли рақибини - 2:6, 4:6 ҳисобида мағлуб эта олмади.
З. Дияс жаҳон рейтингида 285-ўриндан 290-ўринга тушиб кетган эди. Бироқ, у ҳозирда WTA Live рейтингида 276-ўринда.