    Қозоғистонлик теннисчиларнинг Австралия очиқ чемпионатидаги рақиблари аниқланди

    ASTANА. Кazinform – Мельбурнда Австралия очиқ чемпионатига қуръа ташлаш маросими бўлиб ўтди.

    Рибакина ва Бублик
    Фото: Sports.kz

    Қозоғистоннинг энг яхши аёл теннисчиси, дунёнинг 5-ракеткаси Елена Рибакина биринчи босқичда WТА рейтингида 97-ўринни эгаллаган словениялик Кайя Юван билан тўқнаш келади.

    104-ўринни эгаллаган Юлия Путинцева дунёданинг58-ракеткаси, бразилиялик Беатрис Хаддад Майя билан тўқнаш келади.

    WТА рейтингида 246-ўриндаги Зарина Дияс дунёнинг 25-ракеткаси, испаниялик Паула Бадоса билан тўқнаш келади.

    Қозоғистоннинг энг яхши эркак теннисчиси, дунёнинг 10-ракеткаси Александр Бублик 48-ўриндаги америкалик Жейсон Бруксби билан тўқнаш келади.

    104-ўринни эгаллаган яна бир қозоғистонлик теннисчи Александр Шевченко саралаш босқичлари ғолиби билан тўқнаш келади.

    Австралия очиқ чемпионати 18 январда бошланади.

    Эслатиб ўтамиз, Қозоғистоннинг жуфтлик баҳсларида биринчи, дунёнинг 14-ракеткаси Анна Данилина Аделаида (Австралия) WТА 500 турнирининг ярим финалига йўл олди.

    Сўнгги хабарлар
