Анна Данилина Австралия очиқ чемпионатининг ярим финалига чиқди
ASTANА. Кazinform — Қозоғистоннинг жуфтлик баҳсларида биринчи, дунёнинг 14-ракеткаси Анна Данилина Аделаида (Австралия) WТА 500 турнирининг ярим финалига йўл олди.
Турнирда 4-ракетка сифатида рўйхатга олинган А. Данилина чорак финалда сербиялик Александра Крунич билан бирга чехиялик Мари Боузкова — бразилиялик Луиза Стефани билан учрашиши керак эди.
Бироқ, Чехия-Бразилия жуфтлиги кортга чиқмади ва Данилина — Крунич жуфтлиги ярим финалга ўйнамасдан йўл олди.
Анна Данилина — Александра Крунич финал йўлланмаси учун турнирнинг иккинчи ракеткалари, чехиялик Катержина Синякова ва хитойлик Чжан Шуай ёки венгриялик Тимиа Бабос — канадалик Лейла Фернандесга қарши кортга чиқади.
Эслатиб ўтамиз, Александр Шевченко Австралия турнирининг чорак финалига йўл олди.