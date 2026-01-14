OZ
    20:15, 14 Январь 2026 | GMT +5

    Анна Данилина Австралия очиқ чемпионатининг ярим финалига чиқди

    ASTANА. Кazinform — Қозоғистоннинг жуфтлик баҳсларида биринчи, дунёнинг 14-ракеткаси Анна Данилина Аделаида (Австралия) WТА 500 турнирининг ярим финалига йўл олди.

    Данилина
    Фото: Sports.kz

    Турнирда 4-ракетка сифатида рўйхатга олинган А. Данилина чорак финалда сербиялик Александра Крунич билан бирга чехиялик Мари Боузкова — бразилиялик Луиза Стефани билан учрашиши керак эди.

    Бироқ, Чехия-Бразилия жуфтлиги кортга чиқмади ва Данилина — Крунич жуфтлиги ярим финалга ўйнамасдан йўл олди.

    Анна Данилина — Александра Крунич финал йўлланмаси учун турнирнинг иккинчи ракеткалари, чехиялик Катержина Синякова ва хитойлик Чжан Шуай ёки венгриялик Тимиа Бабос — канадалик Лейла Фернандесга қарши кортга чиқади.

    Эслатиб ўтамиз, Александр Шевченко Австралия турнирининг чорак финалига йўл олди.

    Теглар:
    Теннис Анна Данилина Спорт
    Бекабат Узаков
