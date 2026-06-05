KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    Тренд:
    Jibek Joly TRK
    ЎЗ
    Тренд:

    Қозоғистонлик теннисчилар Ўзбекистонда Осиё чемпионати саралаш турнирини муваффақиятли бошладилар

    ASTANA. Kazinfrom - Қозоғистон ўсмирлар терма жамоаси Фарғонада бўлиб ўтадиган ITF U12 Осиё чемпионати саралаш турнирини муваффақиятли бошлади, деб хабар беради Kazinfrom ҚР Теннис федерацияси матбуот хизматига таяниб.

    Казахстанские теннисисты успешно стартовали в отборе чемпионата Азии в Узбекистане
    Фото: Федерация тенниса Казахстана

    Фарғона шаҳрида Қозоғистон, Ўзбекистон, Тожикистон, Туркманистон ва Қирғизистон жамоалари иштирокидаги ITF Asia 12& U Regional Qualifying Event of Central Asia саралаш мусобақаси бошланди.

    Қозоғистон жамоаси турнирга етакчи сифатида етиб келди: ўғил болалар ва қизлар ўртасидаги терма жамоаларимиз биринчи рақам остида сараланди. Иккинчи сараланган жамоа эса майдон мезбонлари — Ўзбекистон теннисчилари бўлди.

    Очилиш ўйинлари Қозоғистон жамоаси учун муваффақиятли ўтди: дастлабки икки босқичда ўғил болалар ва қизлар ўртасидаги турнирлар Тожикистон ва Қирғизистондан келган рақибларини бир хил 3:0 ҳисобида ишончли тарзда мағлуб этди.

    Бугун Қозоғистон жамоаси Туркманистонга қарши ўйнайди.

    Мусобақада кузда Сингапурда бўлиб ўтадиган ITF Asia 12&U Team Competition Final жамоавий Осиё чемпионатининг финал босқичига йўлланмалар учун кураш кетмоқда. Саралаш босқичи якунларига кўра, энг яхши икки жамоа финал йўлланмасини қўлга киритади.

    Қозоғистон жамоаси таркиби:

    • қизлар: Мария Акатова (Астана), Инжу Мурат (Алмати), Рамина Дягилева (Астана), сардор: Зарина Черномаз;
    • ўғил болалар: Альтаир Жуасов (Астана), Алан Ким (Алмати), Илья Щукин (Астана), сардор: Илья Павленко.

    Турнирнинг финал босқичига бешта минтақавий зона орқали саралаб олинган Осиёнинг энг кучли 12 та терма жамоаси, шунингдек мезбон жамоа — Сингапур терма жамоаси йўл олади.

    Теннис Осиё чемпионати Спорт Ўзбекистон
    Ляззат Сейданова
    Ляззат Сейданова
    Муаллиф