Қозоғистонлик теннисчилар Ўзбекистонда Осиё чемпионати саралаш турнирини муваффақиятли бошладилар
ASTANA. Kazinfrom - Қозоғистон ўсмирлар терма жамоаси Фарғонада бўлиб ўтадиган ITF U12 Осиё чемпионати саралаш турнирини муваффақиятли бошлади, деб хабар беради Kazinfrom ҚР Теннис федерацияси матбуот хизматига таяниб.
Фарғона шаҳрида Қозоғистон, Ўзбекистон, Тожикистон, Туркманистон ва Қирғизистон жамоалари иштирокидаги ITF Asia 12& U Regional Qualifying Event of Central Asia саралаш мусобақаси бошланди.
Қозоғистон жамоаси турнирга етакчи сифатида етиб келди: ўғил болалар ва қизлар ўртасидаги терма жамоаларимиз биринчи рақам остида сараланди. Иккинчи сараланган жамоа эса майдон мезбонлари — Ўзбекистон теннисчилари бўлди.
Очилиш ўйинлари Қозоғистон жамоаси учун муваффақиятли ўтди: дастлабки икки босқичда ўғил болалар ва қизлар ўртасидаги турнирлар Тожикистон ва Қирғизистондан келган рақибларини бир хил 3:0 ҳисобида ишончли тарзда мағлуб этди.
Бугун Қозоғистон жамоаси Туркманистонга қарши ўйнайди.
Мусобақада кузда Сингапурда бўлиб ўтадиган ITF Asia 12&U Team Competition Final жамоавий Осиё чемпионатининг финал босқичига йўлланмалар учун кураш кетмоқда. Саралаш босқичи якунларига кўра, энг яхши икки жамоа финал йўлланмасини қўлга киритади.
Қозоғистон жамоаси таркиби:
- қизлар: Мария Акатова (Астана), Инжу Мурат (Алмати), Рамина Дягилева (Астана), сардор: Зарина Черномаз;
- ўғил болалар: Альтаир Жуасов (Астана), Алан Ким (Алмати), Илья Щукин (Астана), сардор: Илья Павленко.
Турнирнинг финал босқичига бешта минтақавий зона орқали саралаб олинган Осиёнинг энг кучли 12 та терма жамоаси, шунингдек мезбон жамоа — Сингапур терма жамоаси йўл олади.