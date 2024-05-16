Қозоғистонлик теннисчилар Португалияда чорак финалда тўқнаш келишади

ASTANA. Kazinform – Қозоғистонлик теннисчилар, дунё рейтингида 174-ўринни эгаллаб турган Бейбит Жуқаев ва 177-ўринни эгаллаб турган Денис Евсеев Оэйраш (Португалия) челленжер турнирининг чорак финалига йўл олди.

Б.Жуқаев иккинчи даврада дунёнинг 150-ракеткаси америкалик Патрик Кипсонни мағлуб этди.

Икки соат давом этган баҳсда Бейбит рақибини 7:5, 7:6 (7:5) ҳисобида мағлуб этди. У 8 та эйс билан бирга 3 та брейк-пойнтдан 2 тасини фойдаланди. Кипсон 1 эйс, 1 брейкдан ошиб кета олмади.

Денис Евсеев Дунё рейтингида 124-ўринни эгаллаб турган яна бир америкалик Эмилио Навадан устун келди – 7:6 (10:8), 6:0.

Бир соату 42 дақиқа давом этган мусобақада Евсеев 3 та эйс билан бирга 9 та брейк-пойнтнинг 5 тасидан фойдаланди. Нава 7 эйс, 2 брейк (5 брейк-пойнт) билан ажралиб турди.

Энди Бейбит Жуқаев ва Денис Евсеев чорак финалда тўқнаш келишади. Ким ғалаба қозонса, ярим финалга йўл олади.

Эслатиб ўтамиз, аввалроқ Тимофей Скатов Тунис турнирида чорак финалга чиққани ҳақида ёзган эдик.