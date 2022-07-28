OZ
Тренд:
ҚР ПРЕЗИДЕНТИНИНГ ТЕЛЕРАДИОКОМПЛЕКСИ
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Жаҳон
    Ҳодиса
    Қозоғистон
    Сиёсат
    Таҳлил
    Иқтисодиёт
    Биз ҳақимизда
    Агентлик ҳақида Алоқа Реклама Ҳамкорлар Фотосайт Sayt xaritasi Теглар
    17:55, 28 Июл 2022 | GMT +6

    Қозоғистонлик теннисчи Денис Евсеев Испаниядаги турнирни муваффақиятли бошлади

    None
    None
    NUR-SULTAN. Kazinform - Қозоғистонлик теннисчи Денис Евсеев Испаниядаги халқаро турнирни муваффақиятли бошлади, дея хабар беради Кazinform Қозоғистон теннис федерациясига таяниб.

    Денис Евсеев Сеговия (Испания) шаҳрида бўлиб ўтаётган Челленжер мусобақасининг биринчи босқичида испаниялик Даниэл Ринконни 6:2, 5:7, 6:3 ҳисобида мағлуб этди. Иккинчи босқичда Евсеев бельгиялик Майкл Геерт билан учрашади.

    Фото: ktf.kz

    Теглар:
    Спорт
    Сўнгги хабарлар
    Кўпроқ янгиликлар бизнинг Telegram каналимизда!