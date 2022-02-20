Қозоғистонлик теннисчи АҚШдаги турнирнинг жуфтлик баҳсларида финалга чиқди

NUR-SULTAN. Кazinform - Қозоғистонлик Александр Недовесов Дэлрей-Бич (АҚШ) жуфтлик баҳсларида АТP 250 турнирининг финалига чиқди, дея хабар беради Кazinform мухбири.

Қозоғистон теннис федерациясининг маълум қилишича, қозоғистонлик теннисчи покистонлик Айсам-ул-Ҳақ Қурейши билан биргаликда Флоридадаги турнирнинг учинчи ракеткаси сифатида қайд этилди.

Ярим финалда Қозоғистон-Покистон жуфтлиги корт эгалари Алекс Лоусон – Роберт Гэллоуэйни 6:3, 6:7 (5:7), 10:4 ҳисобида мағлуб этди.

Бир ярим соатдан ортиқ давом этган мусобақада Недовесов ва Қурейши 5 та эйс амалга ошириб, 3 та брейк-пойнтнинг иккитасидан фойдаланишди. Рақиблар 6 та эйс, 1 та брейк билан ажралиб туришди.

Энди Недовесов ва Қурейши душанба оқшомида турнирнинг биринчи ракеткаси Марсело Аревало (Сальвадор) – Жан-Жюльен Ройер (Голландия) жуфтлиги билан финалда бош соврин учун кураш олиб боради.

Муаллиф: Елжан Ерали