Қозоғистонлик таэквондочилар Altaic Cup турнирида 18 та медални қўлга киритдилар
ASTANA. Kazinform - Астанада таэквондо бўйича Altaic Cup халқаро турнири бошланди.
Мусобақада қозоғистонлик гимнастлар тўртинчи ўринни эгалади.
Олтин медаль соҳиблари орасида Самирхон Абабакиров (63 кг гача), Бейбарис Қаблан (87 кг дан юқори), Айша Адилбековна (62 кг гача) ва Назим Махмутова (73 кг гача) бор эди.
Кумуш медалларни Тамирлан Тлеулес (58 кг гача), Мақсат Оринбасар (74 кг гача), Айдана Қумартаева (46 кг гача), Нурай Бауиржанова (49 кг гача), Нодира Аҳмедова (53 кг гача) ва Аяулим Асқар (67 кг гача) қўлга киритди.
Бронза медалларини Баҳодир Шапулатов (54 кг гача), Мерген Ғаниев (80 кг гача), Бауиржан Хасенов (87 кг дан юқори), Нураим Жумабек (49 кг гача), Айдана Сундетбай (53 кг гача), Аружан Найманбаева (67 кг гача), Нурли Кенесбек (73 кг гача) ва Ақсауле Ерқасимова (73 кг дан юқори) қўлга киритди.
ҚР МОҚ маълумотларига кўра, ёшлар жамоалари ўртасидаги мусобақалар бугун, 23 июнда бўлиб ўтади.