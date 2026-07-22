KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    Тренд:
    Jibek Joly TRK
    ЎЗ
    Тренд:

    Қозоғистонлик сузувчилар Осиё чемпионатида 16 та медаль қўлга киритди

    ASTANA. Kazinform — Таиланднинг Бангкок шаҳрида сув спорти турлари бўйича ёш тоифалари ўртасида Осиё чемпионати бўлиб ўтмоқда.

    жүзу, бассейн
    Фото: ҚР ҰОК

    Қозоғистонлик сузувчилар мусобақани 16 та медаль билан якунлади. Уларнинг олтитаси — олтин медаль.

    Олтин медаль соҳиблари:

    • Александр Руминский — 100 метрга орқа усулда сузиш;
    • Даниил Чужинов — 200 метрга комплекс сузиш;
    • 4×100 метрга аралаш эстафета (А гуруҳи);
    • Александр Руминский — 200 метрга орқа усулда сузиш;
    • Анатолий Руденко — 100 метрга брасс усулида сузиш;
    • Анатолий Руденко — 50 метрга брасс усулида сузиш.

    Кумуш медаль соҳиблари:

    • Александр Мироничев — 50 метрга баттерфляй усулида сузиш;
    • Дарья Чеснокова — 50 метрга орқа усулда сузиш;
    • Фёдор Диденко — 800 метрга эркин усулда сузиш;
    • 4×100 метрга аралаш эстафета (B гуруҳи);
    • 4×200 метрга эркин усулдаги эстафета (А гуруҳи);
    • Александр Мироничев — 50 метрга эркин усулда сузиш;
    • 4×100 метрга аралаш (микст) эстафета (А гуруҳи).

    Бронза медали соҳиблари:

    • Фёдор Диденко — 400 метрга эркин усулда сузиш;
    • 4×100 метрга эркин усулдаги эстафета (А гуруҳи);
    • Даниил Чужинов — 400 метрга комплекс сузиш.

    Таъкидлаш жоизки, қитъа биринчилигида Осиё мамлакатларидан турли ёш тоифаларидаги спортчилар иштирок этяпти.

    Осиё чемпионати Сузиш Спорт
    Ляззат Сейданова
    Ляззат Сейданова
    Муаллиф