Қозоғистонлик сузувчилар Осиё чемпионатида 16 та медаль қўлга киритди
ASTANA. Kazinform — Таиланднинг Бангкок шаҳрида сув спорти турлари бўйича ёш тоифалари ўртасида Осиё чемпионати бўлиб ўтмоқда.
Қозоғистонлик сузувчилар мусобақани 16 та медаль билан якунлади. Уларнинг олтитаси — олтин медаль.
Олтин медаль соҳиблари:
- Александр Руминский — 100 метрга орқа усулда сузиш;
- Даниил Чужинов — 200 метрга комплекс сузиш;
- 4×100 метрга аралаш эстафета (А гуруҳи);
- Александр Руминский — 200 метрга орқа усулда сузиш;
- Анатолий Руденко — 100 метрга брасс усулида сузиш;
- Анатолий Руденко — 50 метрга брасс усулида сузиш.
Кумуш медаль соҳиблари:
- Александр Мироничев — 50 метрга баттерфляй усулида сузиш;
- Дарья Чеснокова — 50 метрга орқа усулда сузиш;
- Фёдор Диденко — 800 метрга эркин усулда сузиш;
- 4×100 метрга аралаш эстафета (B гуруҳи);
- 4×200 метрга эркин усулдаги эстафета (А гуруҳи);
- Александр Мироничев — 50 метрга эркин усулда сузиш;
- 4×100 метрга аралаш (микст) эстафета (А гуруҳи).
Бронза медали соҳиблари:
- Фёдор Диденко — 400 метрга эркин усулда сузиш;
- 4×100 метрга эркин усулдаги эстафета (А гуруҳи);
- Даниил Чужинов — 400 метрга комплекс сузиш.
Таъкидлаш жоизки, қитъа биринчилигида Осиё мамлакатларидан турли ёш тоифаларидаги спортчилар иштирок этяпти.