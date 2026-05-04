    Қозоғистонлик спортчилар 4-10 май кунлари қандай мусобақаларда иштирок этадилар

    ASTANA. Kazinform — 4-10 май кунлари бўлиб ўтадиган спорт мусобақалари жадвали эълон қилинди, деб хабар беради ҚР Туризм ва спорт вазирлиги матбуот хизмати.

    Түркістанда садақ атудан Қазақстан кубогының кезеңі басталды
    Фото: ҰОК

    5-10 май — камондан отиш бўйича Жаҳон кубоги 2-босқичи

    Қозоғистон терма жамоасидан 8 нафар спортчи иштирок этади.

    Ўтказиладиган жой: Шанхай (Хитой)

    8-10 май — дзюдо бўйича Qazaqstan Barysy Grand Slam жаҳон чемпионати

    Мамлакат шарафини 53 нафар спортчи ҳимоя қилади.

    Ўтказиладиган жой: Астана шаҳри

    8-10 май — байдарка ва каноэда эшкак эшиш бўйича Жаҳон кубоги

    Мусобақада 12 нафар спортчи иштирок этади.

    Ўтказиладиган жой: Сегед шаҳри (Венгрия)

    8-10 май — қиличбозлик бўйича Гран-при (шпага, эркаклар ва аёллар)

    Мамлакат шарафини 8 нафар спортчи ҳимоя қилади.

    Ўтказиладиган жой: Медельин шаҳри(Колумбия)

    8-10 май — қояларга чиқиш (тезлик, комплекс) халқаро турнир

    Қозоғистон терма жамоасидан 2 нафар спортчи иштирок этади.

    Ўтказиладиган жой: Сучжоу шаҳри (Хитой)

    8 май —енгил атлетика бўйича халқаро мусобақа

    Мусобақада икки нафар ҳамюртимиз иштирок этади.

    Ўтказиладиган жой: Подебради шаҳри (Чехия).

    Спорт Халқаро турнир ҚР Туризм ва спорт вазирлиги
    Ляззат Сейданова
