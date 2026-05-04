Қозоғистонлик спортчилар 4-10 май кунлари қандай мусобақаларда иштирок этадилар
ASTANA. Kazinform — 4-10 май кунлари бўлиб ўтадиган спорт мусобақалари жадвали эълон қилинди, деб хабар беради ҚР Туризм ва спорт вазирлиги матбуот хизмати.
5-10 май — камондан отиш бўйича Жаҳон кубоги 2-босқичи
Қозоғистон терма жамоасидан 8 нафар спортчи иштирок этади.
Ўтказиладиган жой: Шанхай (Хитой)
8-10 май — дзюдо бўйича Qazaqstan Barysy Grand Slam жаҳон чемпионати
Мамлакат шарафини 53 нафар спортчи ҳимоя қилади.
Ўтказиладиган жой: Астана шаҳри
8-10 май — байдарка ва каноэда эшкак эшиш бўйича Жаҳон кубоги
Мусобақада 12 нафар спортчи иштирок этади.
Ўтказиладиган жой: Сегед шаҳри (Венгрия)
8-10 май — қиличбозлик бўйича Гран-при (шпага, эркаклар ва аёллар)
Мамлакат шарафини 8 нафар спортчи ҳимоя қилади.
Ўтказиладиган жой: Медельин шаҳри(Колумбия)
8-10 май — қояларга чиқиш (тезлик, комплекс) халқаро турнир
Қозоғистон терма жамоасидан 2 нафар спортчи иштирок этади.
Ўтказиладиган жой: Сучжоу шаҳри (Хитой)
8 май —енгил атлетика бўйича халқаро мусобақа
Мусобақада икки нафар ҳамюртимиз иштирок этади.
Ўтказиладиган жой: Подебради шаҳри (Чехия).