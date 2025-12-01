Қозоғистонлик шахматчилар 2025 йилги Осиё чемпионатида бешта олтин медални қўлга киритди
ASTANA. Kazinform - Бангкок шаҳрида шахмат бўйича ўсмирлар ўртасида 27-чи Осиё чемпионати якунланди. Классик, рапид ва блиц бўйича учта йўналишда қозоғистонлик ўйичилар 11 та медални қўлга киритди, шундан бештаси олтин, дея хабар беради Kazinform Қозоғистон шахмат федерациясига таяниб.
Мусобақада 33 давлатдан 700 га яқин иштирокчи қатнашди.
2025 йилги Осиё чемпионлари - Милана Филиппова (G10) ва Мария Холявко (G14) классик шахмат бўйича, Амиржан Анетов (О10) рапидда, Алишер Абдсаттар (О14) ва Асия Асилхан (C16) блицда бўлди.
Биринчи кунда 7-турли «швейцарка» рапидда 15+5 совринлари ўйналгандан сўнг (O10 ёш гуруҳи бўйича Осиё чемпиони Амиржан Анетов бўлди, унинг тенгдоши Алихан Назарбек бронза медалига сазовор бўлди), совринли ўринлар учун кураш олиб борган ёш шахматчилар дастурнинг иккинчи тури – 9 та раунддан иборат классик 90+30 вақт назорати билан ўтдилар. Қозоғистон 5 та медални қўлга киритди: Милана Филиппова (G10) ва Мария Холявко (G14) Осиё чемпиони, Ризат Улан (О10), Адиа Женис (G12) ва Ясмина Алеманова (G16) бронза медалларини қўлга киритди.
Эслатиб ўтамиз, аввалроқ Давлат раҳбари жума куни шахмат бўйича жаҳон чемпионати совриндорлари билан учрашди.