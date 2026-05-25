Қозоғистонлик полвонлар ёшлар ўртасидаги Осиё чемпионатида яна олтита медални қўлга киритди
ASTANA. Kazinform — Вьетнамнинг Дананг шаҳрида кураш бўйича ёшлар ўртасидаги Осиё чемпионати давом этмоқда.
Мусобақанинг кейинги кунида юнон-рум ва аёллар кураши бўйича полвонлар куч синашди. Ҳамюртларимиз олтита медални қўлга киритишди.
Шуғила Омирбек (55 кг гача) олтин медални қўлга киритди.
Алина Ертўстик (76 кг гача), Ерасил Женгис (87 кг гача) кумуш медални қўлга киритди.
Лаура Ғаниқизи (50 кг гача), Виктория Хусаинова (59 кг гача), Диас Нурақов (63 кг гача) бронза медалини қўлга киритди.
Шуни таъкидлаш керакки, илгари юнон-рум курашида Айбек Айтбеков (60 кг гача) ва Ислам Евлоев (97 кг гача) олтин медални қўлга киритган эди. Иброҳим Нурмуҳаммед (72 кг гача), Алихан Дурсунов (77 кг гача) ва Жохар Узаров (130 кг гача) кумуш медални қўлга киритган эди. Кирилл Минько (82 кг гача) эса бронза медални қўлга киритди.