10:44, 06 Мумкин 2024 | GMT +6
Қозоғистонлик миллиардер инглиз футбол клуби эгасига айланди
ASTANA. Kazinform – Қозоғистонлик миллиардер Михаил Ломтадзе «Уиком Уондерерс» клуби акцияларининг назорат пакетини сотиб олди, деб хабар беради Sports.kz.
Англия футбол лигаси (EFL) томонидан маъқуллангандан сўнг, клубнинг расмий манбалари Михаил Ломтадзе, Эдуард Вишняков ва Дэн Райс клуб директорлар кенгашига қўшилишди.
Бундан ташқари, баёнотда айтилишича, Ломтадзега тегишли Blue Ocean Partners II Limited компанияси «Уиком Уондерерс» клубининг 90 фоиз акцияларига эгалик қилади.
Қайд этиш керакки, «Уиком» Англиянинг 1-лигасида (Англия клубининг учинчи дивизиони) ўйнайди. Клубнинг энг юқори натижаси 2000-2001 йилги мавсумда Англия кубоги ярим финалигача чиққани бўлди.