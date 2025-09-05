Қозоғистонлик мактаб ўқувчилари информатика бўйича Европа олимпиадасида 4 та медални қўлга киритди
ASTANA. Kazinform - Болгариянинг Шумен шаҳрида “EJOI-2025” информатика бўйича IX Европа ўсмирлар олимпиадаси якунланди.
Танловда 24 давлатдан 100 дан ортиқ ёш дастурчилар иштирок этди. Жами 52 та медаль берилди.
Қозоғистон жамоаси юқори натижа кўрсатди – жамоанинг тўрт нафар аъзоси ҳам олимпиада совриндорлари бўлди. Мактаб ўқувчиларимиз ҳисобида битта кумуш ва учта бронза медали бор.
Кумуш медаль – Қурмет Абилмансур, Атирау вилоят “Билим-Инновация” лицейи 9-синф ўқувчиси;
Бронза медали – Шаймерден Нурали, Кўкшетау шаҳридаги “Билим-Инновация” лицейи 9-синф ўқувчиси;
Бронза медали – Юсупов Саят, Ўскемен шаҳридаги “Билим-Инновация” лицейи 9-синф ўқувчиси;
Бронза медали – Муғжан Динмуҳаммед, Кўкшетау шаҳридаги “Билим-Инновация” лицейи 9-синф ўқувчиси.
Жамоани тайёрлашда тажрибали мураббий ва мураббийлар ишладилар:
- Алимжан Аманов, PhD, Қозоғистон-Британия техника университети ассистент-профессори;
- Батир Сардарбеков, республика ва халқаро олимпиадалар ғолиби, спорт дастурлари бўйича чемпион.
EJOI-2025 якунлари қозоғистонлик мактаб ўқувчиларининг тайёргарлиги юқори эканлигини ва маҳаллий дастурлаш мактабининг халқаро майдондаги рақобатбардошлигини яна бир бор тасдиқлади.
Эслатиб ўтамиз, аввалроқ қозоғистонлик мактаб ўқувчилари Грецияда ўтказилган халқаро иқтисодиёт олимпиадасида ғолибликни қўлга киритган эди.