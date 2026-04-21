Қозоғистонлик курашчилар Туркиядаги турнирда 12 та олтин медални қўлга киритди
ASTANА. Кazinform – Қозоғистоннинг 17 ва 20 ёшгача бўлган терма жамоалари Туркиянинг Анталия шаҳрида бўлиб ўтган Victory Cup халқаро турнирида муваффақиятли иштирок этишди.
Йигирмага яқин мамлакатдан 800 дан ортиқ спортчи иштирок этган турнирда қозоғистонлик курашчилар 8 та олтин, 9 та кумуш ва 16 та бронза медалини қўлга киритдилар.
17 ёшгача бўлган курашчилар биринчи бўлиб гиламга чиқди ва курашнинг учала тури бўйича ҳам умумий жамоа ҳисобида биринчи ўринни эгаллаб, шоҳсупанинг энг юқори поғонасига кўтарилди.
Хусусан, қозоғистонлик спортчилар юнон-рум курашида 3 та олтин, 1 та кумуш ва 8 та бронза медалини қўлга киритишди. Жанажол Қуанишбек (51 кг), Асқар Нурали (60 кг) ва Тўлеш Марлен (65 кг) ўз вазн тоифаларида муваффақият қозониб, жамоанинг умумий ғалабасига ҳисса қўшдилар. Натижада, Қозоғистон терма жамоаси умумий жамоа ҳисобида биринчи ўринни эгаллади. Озарбайжон иккинчи, Туркия эса учинчи ўринни эгаллади.
Бу суръат эркин курашда ҳам давом этди. Масалан, Бакдаулет Ағабек (48 кг), Темирлан Мурат (55 кг) ва Адилет Рисбай (71 кг) олтин медалларни қўлга киритиб, Қозоғистон терма жамоаси етакчилигини мустаҳкамладилар. Умумий ҳисобда қозоғистонликлар 3 та олтин, 3 та кумуш ва 4 та бронза медалларини қўлга киритиб, ушбу мусобақада ҳам биринчи ўринни эгалладилар.
Шунингдек, қозоғистонликлар аёллар курашида юқори савияда чиқиш қилишди. Хусусан, Инжу Баққожа (46 кг) ва Бағжан Қурманбай (73 кг) олтин медалларни қўлга киритди. Бундан ташқари, жамоа 5 та кумуш ва 4 та бронза медалларини қўлга киритди. Шундай қилиб, Қозоғистон терма жамоаси ҳам ушбу мусобақада умумжамоа ҳисобида биринчи ўринни эгаллади. Туркия иккинчи, Қирғизистон эса учинчи ўринни эгаллади.
20 ёшгача бўлган курашчилар ҳам совриндан четда қолмади. Улар индивидуал вазн тоифаларида совринли ўринларни қўлга киритишди ва жамоа рекордини янгилашга ҳисса қўшишди.
Хусусан, юнон-рум курашида Амирмуҳаммед Қабулов (55 кг) олтин медални қўлга киритди. Ўз навбатида, Алпамис Болатули (60 кг) ва Еркебулан Анапия (82 кг) кумуш медалга эга чиқди. Бундан ташқари, яна бир қанча курашчилар бронза медалларини қўлга киритишди ва Қозоғистоннинг 20 ёшгача бўлган терма жамоаси ушбу дастурда учинчи ўринни эгаллади.
Эркин курашда Асхаб Хаджиев (86 кг) чемпион бўлди, Ерхан Абил (79 кг) ва Динмуҳаммед Қасимбек (86 кг) бронза медалларини қўлга киритди. Ушбу мусобақада Қозоғистон терма жамоаси умумий ҳисобда бешинчи ўринни эгаллади.
Ёш курашчиларга келсак, Анна Стратан (57 кг) ва Улдана Тилеухан (68 кг) олтин медалга эга чиқди. Бундан ташқари, қозоғистонлик курашчилар 5 та бронза медални қўлга киритиб, умумжамоа ҳисобида иккинчи ўринни эгаллашди.
Шундай қилиб, Анталиядаги халқаро турнирда қозоғистонлик ёш курашчилар турли ёш тоифаларида юқори натижаларни кўрсатиб, кўплаб медалларни қўлга киритишди.
