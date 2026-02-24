14:10, 24 Февраль 2026 | GMT +5
Қозоғистонлик қиличбозлар Осиё чемпионатида 2 та бронза медалини қўлга киритди
ASTANА. Kazinform — Кадетлар ва ўсмирлар ўртасида қиличбозлик бўйича Осиё чемпионати ҳозирда Жакартада (Индонезия) бўлиб ўтмоқда.
Миллий олимпия қўмитаси маълумотларига кўра, Қозоғистон терма жамоаси кадетлар мусобақасида иккита бронза медалини қўлга киритди.
Айбар Қайим қиличбозлик бўйича 3-ўринни эгаллади. Қозоғистон терма жамоаси шунингдек, аёллар ўртасидаги жамоавий қиличбозлик мусобақасида бронза медалини қўлга киритди.
Мамлакат шарафини Дарья Самоделкина, Сабина Серикова, Полина Лесовская ва Арина Наместникова ҳимоя қилди.
Эслатиб ўтамиз, Айбар Қайим қиличбозлик бўйича кадетлар ўртасидаги жаҳон кубоги босқичида энг яхши деб топилди.