    19:39, 14 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Айбар Қайим қиличбозлик бўйича кадетлар ўртасидаги жаҳон кубоги босқичида энг яхши деб топилди

    ASTANA. Kazinform – Қиличбозлик бўйича Қозоғистон терма жамоаси аъзоси Айбар Қайим Ўзбекистон пойтахти Тошкентда бўлиб ўтган кадетлар ўртасидаги жаҳон чемпионатида ғолибликни қўлга киритди.

    Kazakh fencer Aibar Kaiym pockets gold at Cadet World Cup stage in Uzbekistan
    Photo credit: Olympic.kz

    Қозоғистонлик спортчи шоҳсупанинг энг юқори поғонасига кўтарилди.

    Миллий олимпия қўмитаси хабарига кўра, Қайим финалда венгриялик Кенде Фодорни 15:12 ҳисобида енгди.

    Эслатиб ўтамиз, аввал Бангладешда камондан отиш бўйича Осиё чемпионатида мамлакат олтин медални қўлга киритгани ҳақида хабар берган эдик.

