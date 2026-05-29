Қозоғистонлик камончилар Туркиядаги Жаҳон кубогида иштирок этадилар
ASTANA. Kazinform — Қозоғистон терма жамоаси Туркиянинг Анталия шаҳрида бўлиб ўтадиган камондан отиш бўйича Жаҳон кубогининг учинчи босқичида иштирок этади, деб хабар беради МОҚ матбуот хизмати.
Бўлажак мусобақа иштирокчилари рўйхати халқаро World Archery федерацияси томонидан эълон қилинди.
Қозоғистон жамоасининг дастлабки рўйхати қуйидагича:
Классик камон отиш: Ильфат Абдуллин, Даулеткелди Жанбирбай, Иван Берча, Дастан Каримов, Александра Землянова, Диана Турсинбек, Медина Мурат, Самира Жумағулова.
Блок камон отиш: Виктория Лян, Адель Жексенбинова, Роксана Юнусова, Диана Юнусова, Андрей Тютюн, Ақбарали Қарабаев, Бунед Мирзаметов, Муса Дилмуҳамет.
Эслатиб ўтамиз, Жаҳон кубоги 9-14 июнь кунлари бўлиб ўтади.