Қозоғистонлик инвесторлар Туркманистон иқтисодиётига 16 миллион доллар сармоя киритди
ASTANA. Kazinform — Сенат депутатлари “Қозоғистон Республикаси Ҳукумати ва Туркманистон Ҳукумати ўртасида инвестицияларни ўзаро рағбатлантириш ва ҳимоя қилиш тўғрисидаги битимни ратификация қилиш тўғрисида”ги Қозоғистон Республикаси Қонунини маъқуллади, деб хабар беради Kazinform агентлиги мухбири.
Сенатор Амангелди Нуғманов таъкидлаганидек, мазкур Қонуннинг қабул қилиниши инвесторлар учун шаффоф, барқарор ва прогноз қилинадиган шарт-шароитларни яратиш, узоқ муддатли иқтисодий ҳамкорликни кенгайтиришга қаратилган.
– Мазкур Қонун иқтисодиётнинг барча тармоқларида – давлатдан тортиб хусусий сармоягача, жумладан, икки мамлакат ўртасидаги тадбиркорлик ва ишбилармонлик фаолиятининг барча соҳаларида инвестиция жараёнларини ҳар томонлама қўллаб-қувватлаш ва ҳимоя қилишни таъминлайдиган фундаментал ҳуқуқий ҳужжатдир. Бу ҳужжатнинг ўзига хослиги ва алоҳида аҳамияти шундаки: давлатлараро даражада биринчи марта ҳар икки давлатнинг бутун сармоявий ҳамжамиятининг манфаатларини ҳимоя қилиш бўйича аниқ кафолат ва мажбуриятлар қайд этилган, – деди депутат.
Битим инвестиция низоларини ҳал этиш механизмларини яратиш, халқаро арбитражга киришни таъминлаш, хорижий сармояларга нисбатан адолатли ва тенг муносабатда бўлишда ҳам муҳим ўрин тутади.
Битимда белгиланган устувор вазифалардан бири энергетика соҳасида ҳамкорликдир. Қозоғистон томони Туркманистондаги газ конденсати конларини ўзлаштириш ва қувур инфратузилмасини кенгайтириш лойиҳаларида фаол иштирок этишга тайёрлигини билдирди.
— QazaqGaz ва «Туркмангаз» давлат концерни ўртасида газ саноати соҳасида ҳамкорлик тўғрисида алоҳида Битим имзолангани алоҳида аҳамиятга эга. Бу икки давлат ўртасида “олтин кўприк” барпо этиш, иқтисодиётимиз учун янги уфқларни очиш, минтақавий энергетика хавфсизлигини мустаҳкамлаш тамойилидир, — деди Амангелди Нуғманов.
Сенатор Сергей Ершов 2024 йилда мамлакатлар ўртасидаги ўзаро товар айирбошлаш ҳажми 555,7 миллион долларни ташкил қилганини қўшимча қилди. Қозоғистонлик инвесторлар Туркманистон иқтисодиётига 16,1 миллион доллар сармоя киритган, Туркманистондан тўғридан-тўғри хорижий инвестициялар 0,4 миллион долларни ташкил этган. Темир йўл, автомобиль ва сув транспорти соҳасида ўзаро манфаатли лойиҳалар мавжуд. Бундан ташқари, Туркманистон томони зирҳли техникаларни таъмирлаш ва модернизация қилиш, шунингдек, эҳтиёт қисмлар ва бутловчи қисмлар етказиб беришдан манфаатдор эканлигини тасдиқлади.
Эслатиб ўтамиз, Қозоғистон ва Туркманистон инвестицияларни ўзаро ҳимоя қилиш бўйича келишувга эришган эди.