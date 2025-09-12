OZ
    15:39, 12 Сентябрь 2025 | GMT +5

    Қозоғистонлик гимнастикачи Чехиядаги Гран-прида иштирок этади

    ASTANA. Kazinform - Брно шаҳрида (Чехия) бадиий гимнастика бўйича Гран-при туркумининг босқичи бўлиб ўтади, дея хабар беради Kazinform МОҚга таяниб.

    Айбота Ертайкызы
    Фото: НОК РК

    У ерда Қозоғистон терма жамоаси иштирок этади. Йирик халқаро турнирда Қозоғистондан Айбота Ертайқизи иштирок этади.

    Қўшимча қиламизки, мусобақа 12-14 сентябрда бўлиб ўтади.

    Айбота Ертайқизи яқинда Рио-де-Жанейрода (Бразилия) ўтказилган жаҳон чемпионатида иштирок этди. Бироқ у финалга чиқа олмади.

    Эслатиб ўтамиз, аввалроқ Ақмарал Ерекешева иккинчи марта бадиий гимнастика бўйича ўсмирлар ўртасида жаҳон чемпиони бўлган эди.

    Теглар:
    Гимнастика Спорт Чехия
    Ляззат Сейданова
    Ляззат Сейданова
    Муҳаррир
