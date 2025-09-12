15:39, 12 Сентябрь 2025 | GMT +5
Қозоғистонлик гимнастикачи Чехиядаги Гран-прида иштирок этади
ASTANA. Kazinform - Брно шаҳрида (Чехия) бадиий гимнастика бўйича Гран-при туркумининг босқичи бўлиб ўтади, дея хабар беради Kazinform МОҚга таяниб.
У ерда Қозоғистон терма жамоаси иштирок этади. Йирик халқаро турнирда Қозоғистондан Айбота Ертайқизи иштирок этади.
Қўшимча қиламизки, мусобақа 12-14 сентябрда бўлиб ўтади.
Айбота Ертайқизи яқинда Рио-де-Жанейрода (Бразилия) ўтказилган жаҳон чемпионатида иштирок этди. Бироқ у финалга чиқа олмади.
Эслатиб ўтамиз, аввалроқ Ақмарал Ерекешева иккинчи марта бадиий гимнастика бўйича ўсмирлар ўртасида жаҳон чемпиони бўлган эди.