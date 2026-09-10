Қозоғистонлик фигурали учувчилар Туркиядаги Гран-при сериясининг тўртинчи босқичида иштирок этадилар
ASTANА. Кazinform - Қозоғистонлик фигурали учувчилар Туркиянинг Анқара шаҳрида бўлиб ўтадиган ўсмирлар ўртасидаги Гран-при сериясининг тўртинчи босқичида иштирок этадилар, деб хабар беради ҚР Миллий олимпия қўмитаси.
Мусобақа 17-19 сентябрь кунлари Ümitköy Ice Skating Complex муз майдонида бўлиб ўтади.
Қозоғистон терма жамоаси барча тўртта тоифада иштирок этади.
Никита Козлов ўсмирлар мусобақасида, Сафия Абаева эса қизлар яккалик баҳсларида мамлакат шарафини ҳимоя қилади.
Василианна Шелестова ва Абай Садиқов жуфтлик баҳсларида Ева Шелаева ва Иван Соловьев эса муз рақси бўйича баҳсларда иштирок этади.
Таъкидлаш жоизки, 2026/27 йилги мавсумда ўсмирлар Гран-при серияси етти босқичдан иборат бўлади.
Анқара мусобақасидан сўнг, мусобақа Грузиянинг Батуми, Словениянинг Любляна ва Польшанинг Гданск шаҳарларида давом этади. Сериал финали 10-13 декабрь кунлари Хитойнинг Чунцин шаҳрида бўлиб ўтади.
Эслатиб ўтамиз, қозоғистонлик фигурали учувчилар Таиланддаги Гран-прида иштирок этиши ҳақида хабар берган эдик.