Қозоғистонлик енгил атлетикачилар халқаро мусобақаларда учта медални қўлга киритди
ASTANА. Кazinform - Қозоғистон терма жамоасининг уч нафар спортчиси халқаро енгил атлетика мусобақаларида медалларни қўлга киритди. Бу ҳақда МОҚ хабар берди.
Елизавета Матвеева Кипрнинг Лимассол шаҳрида бўлиб ўтган EKO Cyprus International Athletics Meeting мусобақасида кумуш медални қўлга киритди.
У баландликка сакрашда 185 сантиметр натижа билан иккинчи ўринни эгаллади.
Кристина Овчинникова Польшанинг Белосток шаҳрида бўлиб ўтган Mityng na Rynku w Białymstoku турнирида медаль соҳиблари қаторидан жой олди. Қозоғистонлик спортчи 187 сантиметр баландликни забт этиб, бронза медалини қўлга киритди.
Полина Иванова шунингдек, Жанубий Кореянинг Пусан шаҳрида бўлиб ўтган World Athletics Challenger сериясида лангарчўпга таяниб сакрашда кумуш медални қўлга киритди. У 4,20 метр натижа билан иккинчи ўринни эгаллади.