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    Қозоғистонлик енгил атлетикачилар халқаро мусобақаларда учта медални қўлга киритди

    ASTANА. Кazinform - Қозоғистон терма жамоасининг уч нафар спортчиси халқаро енгил атлетика мусобақаларида медалларни қўлга киритди. Бу ҳақда МОҚ хабар берди.

    енгил атлетика
    Фото: ҚР МОҚ

    Елизавета Матвеева Кипрнинг Лимассол шаҳрида бўлиб ўтган EKO Cyprus International Athletics Meeting мусобақасида кумуш медални қўлга киритди.

    У баландликка сакрашда 185 сантиметр натижа билан иккинчи ўринни эгаллади.

    Кристина Овчинникова Польшанинг Белосток шаҳрида бўлиб ўтган Mityng na Rynku w Białymstoku турнирида медаль соҳиблари қаторидан жой олди. Қозоғистонлик спортчи 187 сантиметр баландликни забт этиб, бронза медалини қўлга киритди.

    Полина Иванова шунингдек, Жанубий Кореянинг Пусан ​​шаҳрида бўлиб ўтган World Athletics Challenger сериясида лангарчўпга таяниб сакрашда кумуш медални қўлга киритди. У 4,20 метр натижа билан иккинчи ўринни эгаллади.

    Енгил атлетика Спорт
    Бекабат Узаков
    Бекабат Узаков
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